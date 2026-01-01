Déployez Overleaf en un clic.
Éditeur LaTeX collaboratif open source pour la rédaction scientifique, les articles de recherche et les documents techniques.
Choisissez un pack VPS pour Overleaf
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Overleaf ?
Overleaf est un éditeur LaTeX collaboratif basé sur navigateur, utilisé par des millions de chercheurs, d'universitaires et d'ingénieurs dans le monde entier. Il remplace les installations LaTeX locales par un environnement basé sur le cloud où les équipes peuvent rédiger, compiler et réviser des documents en temps réel — avec une prise en charge complète de LaTeX, y compris les packages personnalisés, BibTeX et les références croisées.
L'auto-hébergement d'Overleaf sur votre propre VPS maintient les recherches sensibles, les manuscrits propriétaires et les documents institutionnels entièrement sous votre contrôle. Vous bénéficiez de la même collaboration en temps réel et du même pipeline de compilation LaTeX riche que le service cloud, sans que les données ne quittent votre infrastructure ni ne nécessitent d'abonnements SaaS par siège.
Fonctionnalités clés de Overleaf
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient le même document LaTeX simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les collaborateurs.
Compilation LaTeX complète
Compile des documents avec pdfLaTeX, XeLaTeX et LuaLaTeX, y compris la prise en charge des paquets personnalisés, des bibliographies BibTeX et Biber.
Historique des versions
Chaque version enregistrée d'un document est conservée, vous permettant de comparer les modifications et de restaurer tout état précédent de votre projet.
Riche bibliothèque de modèles
Commencer de nouveaux documents à partir d'une bibliothèque intégrée de modèles académiques, de revues, de thèses et de présentations sans configuration manuelle.
Suivi des modifications
Examiner et accepter ou rejeter les modifications individuelles des collaborateurs, en s'alignant sur les processus de révision utilisés dans l'édition universitaire.
Intégration Git
Poussez et tirez des projets depuis des dépôts Git, permettant des flux de travail d'édition locaux parallèlement à l'éditeur basé sur navigateur.
Pourquoi exécuter Overleaf avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.