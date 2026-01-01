Déployez Mini QR en un clic.
Générateur de code QR auto-hébergé avec des couleurs et des styles personnalisés, et une exportation vers PNG, SVG ou ASCII.
Choisissez un pack VPS pour Mini QR
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mini QR ?
Mini QR est un générateur de codes QR auto-hébergé, construit avec Vue 3. Il va au-delà des codes noir et blanc basiques — vous pouvez personnaliser les motifs de points, les styles de coins, les couleurs et les cadres, puis exporter le résultat au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII. Un scanner intégré accepte les entrées de caméra ou les téléchargements d'images, et un mode de traitement par lots génère plusieurs codes à partir d'un fichier CSV en une seule passe.
L'auto-hébergement de Mini QR signifie que vos données QR — URL, vCards, identifiants WiFi ou toute charge utile personnalisée — ne passent jamais par un service tiers. L'application n'a pas de base de données et pas de comptes, il n'y a donc rien à gérer après le déploiement.
Fonctionnalités clés de Mini QR
Style QR personnalisé
Ajustez les motifs de points, les formes des coins, les couleurs et les éléments du cadre pour correspondre à n'importe quelle marque ou esthétique — bien au-delà des codes noir et blanc standard.
Plusieurs formats d'exportation
Téléchargez les codes générés au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII/Unicode, afin que la sortie reste compatible avec n'importe quel cas d'utilisation ultérieur.
Scanner QR intégré
Scannez les codes QR directement dans le navigateur via l'appareil photo ou en téléchargeant une image — aucune application ou extension distincte n'est requise.
Génération de lots CSV
Téléchargez un fichier CSV pour générer plusieurs codes QR en une seule fois, utile pour les étiquettes de produits, les billets d'événements ou l'impression de cartes de visite.
Modèles de données
Les formulaires de saisie pré-construits pour les URL, les e-mails, les vCards, les identifiants WiFi et d'autres formats courants permettent d'encoder les données structurées rapidement et sans erreur.
Pourquoi exécuter Mini QR avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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