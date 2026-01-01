Filestash est une plateforme de gestion de fichiers open source et agnostique au stockage qui vous offre une interface de navigateur épurée pour accéder aux fichiers via plus de 20 protocoles — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore. Au lieu de maintenir des clients distincts pour chaque système de stockage, Filestash les unifie sous une seule interface web intuitive.

L'auto-hébergement de Filestash sur votre propre VPS maintient vos identifiants de stockage et vos transferts de fichiers entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans dépendances tierces. Connectez-vous à n'importe quel stockage que vous utilisez déjà, configurez l'authentification et partagez l'accès avec votre équipe.