Déployer Manticore Search en un clic.
Base de données de recherche open source haute performance, dotée de la recherche en texte intégral, de la recherche vectorielle et de la prise en charge du protocole MySQL.
Choisissez un pack VPS pour Manticore Search
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Manticore Search ?
Manticore Search est une base de données open-source puissante conçue spécifiquement pour la recherche. Créée en 2017 dans la continuité du projet Sphinx Search, elle combine la recherche en texte intégral, la recherche de similarité vectorielle et l'analyse en temps réel dans un seul moteur — accessible via le protocole MySQL familier ou une API HTTP JSON.
Contrairement à Elasticsearch, Manticore est écrit en C++ et nécessite des ressources minimales tout en offrant d'excellentes performances de requête sur des milliards de documents. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche — pas de frais par requête, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et pas de surcharge JVM.
Fonctionnalités clés de Manticore Search
Recherche plein texte
Plus de 20 opérateurs de recherche incluant la correspondance floue, la racinisation et la lemmatisation pour une récupération précise du texte intégral à travers de vastes collections de documents.
Compatible MySQL
Connectez-vous en utilisant n'importe quel client MySQL, ORM ou outil de BI — aucun nouveau SDK n'est requis, et les outils existants basés sur MySQL fonctionnent immédiatement.
Recherche vectorielle
L'index vectoriel HNSW intégré permet la recherche de similarité sémantique et les requêtes hybrides par mots-clés et vecteurs sans base de données vectorielle distincte.
Indexation en temps réel
Les documents deviennent consultables immédiatement après leur insertion, sans délai de reconstruction d'index, ce qui maintient les résultats à jour dans les ensembles de données dynamiques.
Stockage colonnaire
Le format en colonnes accélère les analyses, les agrégations et la recherche à facettes sur de grands ensembles de données avec une faible surcharge mémoire.
Pourquoi exécuter Manticore Search avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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