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Plateforme d'e-mail auto-hébergée pour les campagnes marketing et les e-mails transactionnels avec livraison multi-fournisseurs.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Notifuse ?

Notifuse est une plateforme d'e-mails open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'e-mails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services par abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par e-mail et gardant vos données d'abonnés entièrement privées et sous votre contrôle.

La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'e-mails, notamment Amazon SES, Mailgun et Postmark, vous permettant d'acheminer les messages via le backend qui correspond le mieux à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les e-mails transactionnels programmatiques offrent aux marketeurs et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Notifuse

Éditeur de campagne

Créez des campagnes e-mail avec un éditeur visuel par glisser-déposer, incluant des tests A/B, la planification et un aperçu en temps réel.

API d'e-mail transactionnel

Envoyer des e-mails déclenchés par des événements par programmation via l'API REST avec le templating Liquid pour un contenu dynamique et personnalisé.

Livraison multi-fournisseurs

Acheminez les e-mails via Amazon SES, Mailgun, Postmark, ou tout autre fournisseur SMTP sans modifier vos modèles ou vos flux de travail.

Segmentation des abonnés

Cibler les campagnes vers des segments d'audience spécifiques en fonction des attributs des abonnés et de l'historique d'engagement passé.

Suivi des ouvertures et des clics

Mesurez les performances de la campagne grâce aux taux d'ouverture détaillés, au suivi des clics et aux analyses de délivrabilité intégrés au tableau de bord.

Pourquoi exécuter Notifuse avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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