Notifuse est une plateforme d'e-mails open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'e-mails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services par abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par e-mail et gardant vos données d'abonnés entièrement privées et sous votre contrôle.

La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'e-mails, notamment Amazon SES, Mailgun et Postmark, vous permettant d'acheminer les messages via le backend qui correspond le mieux à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les e-mails transactionnels programmatiques offrent aux marketeurs et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.