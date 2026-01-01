Trailarr est un compagnon open-source de la suite d'applications multimédia arr qui trouve, télécharge et classe les bandes-annonces des films et séries TV déjà gérés par Radarr et Sonarr. Il se connecte à plusieurs instances de Radarr, Sonarr et Plex, détecte si une bande-annonce existe déjà, et utilise yt-dlp avec FFmpeg pour récupérer celles manquantes à la résolution et au codec de votre choix.

L'auto-hébergement de Trailarr sur un VPS permet au flux de travail des bandes-annonces de fonctionner en continu sans monopoliser un serveur domestique, et les fichiers téléchargés atterrissent dans les mêmes chemins de bibliothèque que ceux déjà analysés par votre serveur multimédia. Des conventions de nommage personnalisables, des profils de qualité et un historique des événements facilitent la gestion d'une collection complète de bandes-annonces compatible avec Plex, Jellyfin, Emby et Kodi.