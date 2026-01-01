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Gestion de documents d'entreprise à code source ouvert avec OCR, recherche en texte intégral, flux de travail, autorisations basées sur les rôles et gestion des versions.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mayan EDMS ?

Mayan EDMS est un système de gestion documentaire de niveau entreprise, gratuit et open source, qui capture, stocke, organise et récupère les documents de votre organisation via une interface web épurée. Basé sur Django et utilisé dans les organisations de santé, juridiques, gouvernementales et financières du monde entier, Mayan offre l'OCR, la recherche en texte intégral, des flux de travail automatisés, un contrôle d'accès basé sur les rôles avec une granularité fine, l'historique des versions et des classeurs basés sur les métadonnées — des fonctionnalités généralement présentes dans les produits DMS commerciaux qui coûtent des milliers de dollars par poste.

L'auto-hébergement de Mayan EDMS sur votre VPS maintient chaque document, journal d'audit et flux de travail au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers. Les documents sont stockés chiffrés au repos, et le système de permissions riche vous permet de séparer la visibilité entre les départements, les clients ou les périmètres de conformité.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Mayan EDMS

OCR et recherche plein texte

L'OCR intégré extrait le texte des PDF et images numérisés, indexant chaque mot pour une recherche plein texte instantanée dans toute la bibliothèque de documents.

Flux de travail automatisés

Définir des flux de travail d'approbation multi-étapes avec acheminement conditionnel, examen parallèle et actions déclenchées lors des transitions d'état de document.

Permissions basées sur les rôles

Le contrôle d'accès granulaire au niveau des documents, des armoires et des types de métadonnées vous permet de séparer la visibilité par département, client ou portée de conformité.

Dossiers et métadonnées

Organisez les documents dans des classeurs hiérarchiques avec des champs de métadonnées personnalisés, des règles de classement intelligentes et un filtrage par balises pour une récupération rapide.

Historique des versions et journal d'audit

Chaque téléchargement, modification, commentaire et consultation est versionné et audité, offrant une chaîne de traçabilité complète pour la conformité et les exigences réglementaires.

API REST et intégrations

Un système complet d'API REST et de webhook facilite l'intégration de Mayan avec les CRMs, ERP et plateformes de signature électronique existants.

Pourquoi exécuter Mayan EDMS avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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