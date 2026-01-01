Déployez FeedCraft avec une installation en un clic.
Middleware RSS auto-hébergé qui utilise l'IA pour traduire, résumer, filtrer et nettoyer n'importe quel flux avant qu'il n'atteigne votre lecteur.
Choisissez un pack VPS pour FeedCraft
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FeedCraft ?
FeedCraft est un middleware RSS open-source qui se situe entre n'importe quel flux source et votre lecteur, transformant chaque article grâce à des étapes de traitement configurables appelées Crafts. Il peut extraire le texte complet des articles à partir de flux tronqués, traduire les titres et les corps d'articles via un LLM compatible OpenAI, générer des résumés et des introductions par IA, filtrer les publications promotionnelles avec des règles de langage naturel, et même transformer des pages HTML, des API JSON ou des résultats de recherche en de tout nouveaux flux RSS.
L'auto-hébergement de FeedCraft sur votre propre VPS maintient chaque article et chaque invite LLM sur une infrastructure que vous contrôlez, supprime les limites de débit et les temps d'arrêt qui affligent les instances publiques partagées, et vous permet de diriger le traitement de l'IA vers le fournisseur — OpenAI, Gemini, un modèle Ollama local ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI — qui correspond le mieux à votre budget et à votre couverture linguistique.
Fonctionnalités clés de FeedCraft
Traduction et résumés IA
Traduire les titres et les corps d'articles dans n'importe quelle langue cible et ajouter des résumés générés par l'IA via un LLM compatible OpenAI avec des invites personnalisées par Craft.
Extraction de texte intégral
Remplacer les extraits RSS tronqués par le contenu complet de l'article, y compris un mode fulltext-plus rendu par le navigateur pour les sites qui hydratent le texte via JavaScript.
HTML/JSON/Recherche vers RSS
Les générateurs visuels intégrés transforment des pages web arbitraires, des réponses d'API JSON (avec importation curl) et des résultats de moteur de recherche en flux RSS stables.
Modes portable et station d'accueil
Préfixez n'importe quelle URL de flux pour un traitement ponctuel, ou définissez des Recettes nommées dans l'interface d'administration pour épingler les URL de flux transformées permanentes auxquelles votre lecteur s'abonne.
AtomCraft et FlowCraft
Composer des opérations atomiques (proxy, limite, traduire, résumer, embellir, ignorer les publi-reportages) en pipelines réutilisables adaptés à chaque flux source.
Middleware indépendant du lecteur
Fonctionne avec FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ou tout lecteur qui prend en charge le RSS standard, sans aucun plugin ni intégration de compte requis.
Pourquoi exécuter FeedCraft avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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