Déployez Yuvomi : installation en un clic.
Planificateur familial privé auto-hébergé pour les tâches, les calendriers, les repas, les courses et les budgets du foyer dans une seule application mobile-first.
Choisissez un pack VPS pour Yuvomi
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Yuvomi ?
Yuvomi est un organisateur familial open-source qui regroupe les tâches, les calendriers partagés, les listes de courses, les plannings de repas, les recettes, les budgets et les notes ménagères au sein d'une seule application web progressive (PWA) axée sur le mobile. Chaque module est indépendant, vous pouvez donc utiliser uniquement les éléments qui conviennent à votre foyer et ignorer le reste.
L'auto-hébergement de Yuvomi sur votre propre VPS permet de conserver les données sensibles de votre foyer — plannings, reçus, listes de contacts, rappels médicaux — à l'écart des services cloud tiers. La base de données SQLite prend en charge le chiffrement AES-256 optionnel au repos, et un planificateur intégré gère les sauvegardes automatiques afin que les informations de votre famille restent privées sans sacrifier la commodité.
Fonctionnalités clés de Yuvomi
Agenda familial partagé
Coordonnez les tâches, les calendriers, les repas et les listes de courses entre tous les membres du foyer grâce à des attributions multi-utilisateurs et des notifications.
PWA Mobile-first
S'installe comme une application web progressive d'apparence native sur les téléphones et les tablettes, avec des vues consultables hors ligne pour la gestion du foyer en déplacement.
Intégrations de calendrier
Synchronisez avec Google Agenda, iCloud via CalDAV, les appareils Apple et les abonnements ICS pour regrouper tous vos agendas existants en un seul endroit.
Stockage SQLite chiffré
Le chiffrement optionnel SQLCipher AES-256 protège les données domestiques au repos, et les sauvegardes planifiées peuvent être répliquées vers n'importe quelle destination WebDAV.
Boîte à outils ménagère modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — budgets, planification des repas, recettes, anniversaires, contacts, documents ou entretien ménager — et ignorez le reste.
Privé et sans suivi
Aucun traqueur tiers, aucune télémétrie et une licence MIT garantissent le contrôle total de vos données familiales sur votre VPS.
Pourquoi exécuter Yuvomi avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web