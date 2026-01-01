Déployez TimescaleDB en un clic.
Base de données de séries temporelles basée sur PostgreSQL — combinant la familiarité avec SQL à l'évolutivité et à la rapidité d'une TSDB dédiée.
Choisissez un pack VPS pour TimescaleDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TimescaleDB ?
TimescaleDB étend PostgreSQL avec des capacités natives de séries temporelles, intégrant des hypertables, le partitionnement automatique, les agrégats continus et la compression avancée, en plus du moteur SQL que les équipes connaissent déjà. Étant donné qu'il s'agit de PostgreSQL en arrière-plan, chaque pilote existant, ORM, outil de BI et extension — y compris PostGIS et pg_vector — continue de fonctionner sans modifications.
L'auto-hébergement de TimescaleDB sur votre propre VPS maintient la télémétrie à haut volume, les flux de capteurs IoT et les données financières de tick sous votre contrôle, sans tarification par point de données ni frais de sortie. L'image HA regroupe Patroni et les outils PostgreSQL courants, vous offrant une base prête pour la production pour les charges de travail de métriques, de surveillance et d'analyse.
Fonctionnalités clés de TimescaleDB
Hypertables
Partitionne automatiquement les données de séries temporelles en blocs pour des insertions et des requêtes rapides à l'échelle de milliards de lignes, sans modifier la façon dont vous écrivez du SQL.
Compression native
La compression orientée colonne réduit généralement les données historiques de plus de 90 %, ce qui diminue les coûts de stockage tout en maintenant les lignes récentes rapides à mettre à jour et à interroger.
Agrégats continus
Les agrégats matérialisés s'actualisent de manière incrémentielle en arrière-plan, de sorte que les tableaux de bord basés sur des mois ou des années de données brutes restent réactifs en moins d'une seconde.
Compatibilité PostgreSQL complète
Fonctionne avec tous les clients PostgreSQL, ORM et extensions — y compris PostGIS pour les données géospatiales et pg_vector pour les embeddings d'IA — sans aucun effort de migration.
Politiques de conservation des données
Supprimer ou sous-échantillonner automatiquement les anciens blocs selon un calendrier, tout en conservant les données chaudes sur un stockage rapide et en respectant les exigences de conservation de la conformité.
Pourquoi exécuter TimescaleDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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