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Plateforme de page d'état open source pour la surveillance des services et la communication des incidents aux utilisateurs en temps réel.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kener ?

Kener est un système de page de statut open-source construit avec SvelteKit qui permet aux équipes de surveiller les services et de communiquer les pannes de manière transparente. Il prend en charge plusieurs types de moniteurs — points de terminaison HTTP/API, TCP, DNS, certificats SSL, ping, requêtes SQL, battements de cœur et serveurs de jeux — chacun suivi et affiché sur une page de statut publique avec l'historique de disponibilité et des graphiques de temps de réponse.

L'auto-hébergement de Kener sur votre VPS maintient toutes les données de surveillance et l'historique des incidents sous votre contrôle. L'instance Redis incluse gère les files d'attente de tâches et la mise en cache, tandis que les données de l'application sont stockées dans SQLite par défaut — aucune base de données externe n'est requise. Le premier utilisateur à s'inscrire sur l'instance devient l'administrateur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Kener

Surveillance multiprotocole

Surveiller les points de terminaison HTTP, les ports TCP, les enregistrements DNS, les certificats SSL, les cibles de ping, les pulsations et les serveurs de jeu depuis un tableau de bord unique.

Gestion des incidents

Créer des rapports d'incident avec des chronologies d'état horodatées, publier des mises à jour continues et archiver les résolutions pour un historique transparent des pannes.

Entretien programmé

Annoncez les maintenances planifiées à l'avance afin que les utilisateurs puissent consulter les prochaines périodes de maintenance sur la page d'état avant que le service ne soit interrompu.

Notifications multicanal

Alertez votre équipe par e-mail, Slack, Discord ou webhooks dès qu'un moniteur change d'état ou se rétablit.

Badges de statut intégrables

Ajoutez des badges de statut en direct ou des iframes à votre documentation, site web ou tableau de bord d'application pour afficher l'état de santé du service directement.

Accès basé sur les rôles

Invitez les membres de l'équipe avec des rôles distincts à collaborer sur les mises à jour d'incidents et à surveiller la configuration sans partager l'accès administrateur.

Pourquoi exécuter Kener avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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