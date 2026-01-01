Déployez GPT-Researcher en un clic.
Agent de recherche IA autonome qui effectue des recherches approfondies sur le web et génère des rapports détaillés et cités en quelques minutes.
Choisissez un pack VPS pour GPT-Researcher
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GPT-Researcher ?
GPT-Researcher est un agent IA autonome open-source conçu pour effectuer des recherches en ligne complètes sur n'importe quel sujet. Il utilise une approche multi-agents — un agent planificateur divise la question en sous-requêtes, des agents chercheurs recueillent des informations auprès de dizaines de sources simultanément, et un agent rédacteur synthétise les résultats dans un rapport structuré et cité. Cette approche parallèle réduit considérablement le temps nécessaire pour produire du contenu de qualité recherche par rapport à la navigation manuelle ou aux invites LLM à requête unique.
L'auto-hébergement de GPT-Researcher vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM et les API de recherche auxquels vous vous connectez, les données traitées et la manière dont les rapports sont stockés. L'exécuter sur votre propre VPS signifie que les sujets de recherche sensibles restent sur votre infrastructure, sans limites d'utilisation de la part de services tiers hébergés.
Fonctionnalités clés de GPT-Researcher
Recherche multi-agent
Les agents de sous-requêtes parallèles collectent des données provenant de dizaines de sources simultanément, produisant des rapports exhaustifs plus rapidement que n'importe quel flux de recherche à thread unique.
Rapports cités
Chaque rapport généré comprend des citations de source intégrées et une liste de références, rendant les résultats vérifiables et adaptés à un usage professionnel.
Multiples types de rapports
Générer des rapports de recherche, des listes de ressources, des plans ou des sorties formatées sur mesure pour correspondre au livrable exact que votre flux de travail exige.
Support LLM flexible
Connectez OpenAI, Anthropic, Ollama ou tout point de terminaison compatible OpenAI afin que vous puissiez équilibrer le coût, la vitesse et les capacités du modèle par tâche de recherche.
Intégration de la recherche web
S'intègre à Tavily, Google, Bing et d'autres fournisseurs de recherche pour récupérer des informations en temps réel et à jour, plutôt que de s'appuyer sur des données d'entraînement statiques.
Pourquoi exécuter GPT-Researcher avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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