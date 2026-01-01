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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Steel Browser ?

Steel Browser est un bac à sable de navigateur open source conçu pour les agents d'IA et les flux de travail d'automatisation. Il encapsule une instance Chrome gérée derrière une API REST et WebSocket, exposant le protocole complet Chrome DevTools afin que les agents puissent naviguer sur les pages, remplir des formulaires, capturer des captures d'écran et extraire des données structurées sans jongler avec le code passe-partout de Puppeteer ou Selenium.

L'auto-hébergement de Steel maintient chaque session de navigation, stockage de cookies et charge utile extraite sur votre propre infrastructure plutôt que sur un cloud de navigateur tiers. Vous évitez la tarification par session, conservez le contrôle sur les proxys et les paramètres anti-détection, et pouvez connecter n'importe quel framework d'agents d'IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou du code personnalisé — au même backend.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Steel Browser

Gestion de session

Créer, mettre en pause, reprendre et détruire des sessions de navigateur isolées via une seule API REST, avec les cookies et le stockage local conservés entre les appels.

Accès CDP complet

Connectez-vous directement au Protocole Chrome DevTools via WebSocket pour un contrôle précis avec Puppeteer, Playwright ou tout client compatible CDP.

Page en Markdown et PDF

Les points de terminaison intégrés convertissent toute page rendue en Markdown propre, PDF ou captures d'écran, prêts à être intégrés dans les fenêtres de contexte de LLM ou les pipelines de documents.

Débogueur de session en direct

Le tableau de bord visuel diffuse chaque session en temps réel afin que vous puissiez voir ce qu'un agent voit, rejouer les actions et diagnostiquer les défaillances sans relancer les tâches.

SDKs agnostiques au framework

Les SDK Python et Node officiels s'intègrent à LangChain, CrewAI, OpenAI Agents et des piles personnalisées — basculez entre les fournisseurs de navigateurs cloud sans réécrire la logique de l'agent.

Pourquoi exécuter Steel Browser avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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