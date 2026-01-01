GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une plateforme complète de gestion des services informatiques (ITSM) open source qui combine l'inventaire des actifs, la gestion des tickets d'assistance, le suivi des licences logicielles et la gestion des changements dans une seule application web. Elle prend en charge plus de 70 langues et un écosystème de plugins avec plus de 150 extensions, s'adaptant aux opérations informatiques de toute taille.

L'auto-hébergement de GLPI sur votre VPS élimine les coûts de licence par utilisateur et maintient les données sensibles de l'infrastructure informatique sous le contrôle de votre organisation. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage fiable. Après le déploiement, complétez l'assistant de configuration dans votre navigateur en utilisant les identifiants de base de données affichés pendant le processus de déploiement.