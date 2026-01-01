Déployer BroadcastChannel en un clic d'installation.
Transformez n'importe quel canal Telegram public en un microblog optimisé pour le SEO, sans JavaScript côté client et avec des flux RSS automatiques.
Choisissez un pack VPS pour BroadcastChannel
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec BroadcastChannel ?
BroadcastChannel est une plateforme open source propulsée par Astro qui convertit les canaux Telegram publics en microblogs complets. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous écrivez des publications sur Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le SEO que votre public peut consulter. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et deux flux RSS aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un nom de domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site généré n'envoie aucun JavaScript au navigateur — il est rapide sur n'importe quelle connexion et très favorable aux robots d'exploration des moteurs de recherche.
Fonctionnalités clés de BroadcastChannel
Telegram en tant que CMS
Rédigez des publications sur Telegram comme d'habitude — BroadcastChannel les récupère et les publie automatiquement sur votre site sans aucune étape supplémentaire.
Zéro Client JavaScript
Les pages sont entièrement rendues côté serveur, sans JavaScript envoyé au navigateur, ce qui permet des temps de chargement rapides et de solides scores SEO.
Flux RSS intégrés
Chaque blog obtient automatiquement des flux RSS XML et JSON afin que les lecteurs puissent s'abonner via n'importe quel agrégateur de flux ou application de lecture.
SEO et Plans de site
Les sitemaps auto-générés, les URL propres et les balises meta appropriées rendent votre contenu découvrable par les moteurs de recherche dès le premier jour.
Intégration des réseaux sociaux
Connecter les profils Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky et Discord depuis la navigation du site sans écrire de code personnalisé.
Pourquoi exécuter BroadcastChannel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.