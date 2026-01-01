BroadcastChannel est une plateforme open source propulsée par Astro qui convertit les canaux Telegram publics en microblogs complets. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous écrivez des publications sur Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le SEO que votre public peut consulter. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et deux flux RSS aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un nom de domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site généré n'envoie aucun JavaScript au navigateur — il est rapide sur n'importe quelle connexion et très favorable aux robots d'exploration des moteurs de recherche.