Déployez Dasharr en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé qui suit les statistiques de téléversement, de téléchargement et de primes sur plus de vingt traqueurs de torrents privés.
Choisissez un pack VPS pour Dasharr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dasharr ?
Dasharr est un tableau de bord open-source basé sur Rust et Vue, conçu spécifiquement pour les utilisateurs de traqueurs de torrents privés. Il interroge périodiquement chaque indexeur que vous activez, stocke l'historique dans PostgreSQL et met en évidence les tendances à long terme en matière d'upload, de download, de ratio, de points bonus et de primes que les traqueurs eux-mêmes exposent rarement au-delà de la valeur actuelle.
L'auto-hébergement de Dasharr sur votre VPS permet de conserver chaque clé API et l'historique complet de vos comptes de traqueur entièrement sur votre propre infrastructure, plutôt que sur un service tiers. Les statistiques sont collectées toutes les six heures en arrière-plan afin que vous puissiez corréler les uploads, les outils automatisés et les dépenses de primes sur tous vos traqueurs dans une seule chronologie.
Fonctionnalités clés de Dasharr
Prise en charge multi-traqueurs
Collecteurs intégrés pour plus de vingt traqueurs privés, y compris RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, et bien d'autres, sous un tableau de bord unique.
Histoire à long terme
Chaque sondage est stocké dans PostgreSQL afin que vous puissiez voir comment les points d'upload, de ratio et de bonus évoluent au fil des semaines et des mois, au lieu d'un simple aperçu actuel.
Collection programmée
Les statistiques s'actualisent automatiquement toutes les six heures en arrière-plan, ainsi le tableau de bord reflète toujours l'activité récente sans synchronisation manuelle.
Planification des primes
Suivez les gains et les dépenses de primes sur les différents traqueurs afin de planifier le montant à allouer aux requêtes sur n'importe quelle période choisie.
OpenAPI documenté
Chaque point de terminaison est exposé via Swagger UI à l'adresse /swagger-ui/ afin que les données puissent être interrogées à partir de scripts personnalisés, de Grafana ou d'autres tableaux de bord.
Privé par conception
Les clés API du traqueur ne quittent jamais votre VPS — le backend communique directement avec chaque indexeur et stocke les identifiants dans votre propre base de données PostgreSQL.
Pourquoi exécuter Dasharr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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