Dasharr est un tableau de bord open-source basé sur Rust et Vue, conçu spécifiquement pour les utilisateurs de traqueurs de torrents privés. Il interroge périodiquement chaque indexeur que vous activez, stocke l'historique dans PostgreSQL et met en évidence les tendances à long terme en matière d'upload, de download, de ratio, de points bonus et de primes que les traqueurs eux-mêmes exposent rarement au-delà de la valeur actuelle.

L'auto-hébergement de Dasharr sur votre VPS permet de conserver chaque clé API et l'historique complet de vos comptes de traqueur entièrement sur votre propre infrastructure, plutôt que sur un service tiers. Les statistiques sont collectées toutes les six heures en arrière-plan afin que vous puissiez corréler les uploads, les outils automatisés et les dépenses de primes sur tous vos traqueurs dans une seule chronologie.