Déployer Stirling PDF en un clic.
Boîte à outils PDF auto-hébergée avec plus de 50 opérations — fusionner, diviser, convertir, OCR, compresser, expurger et signer des documents sans les télécharger vers des services tiers.
Choisissez un pack VPS pour Stirling PDF
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Stirling PDF ?
Stirling PDF est une plateforme de manipulation de PDF auto-hébergée qui gère plus de 50 opérations sur les documents entièrement sur votre propre serveur. Fusionnez, divisez, faites pivoter, compressez, convertissez entre les formats Office et PDF, appliquez l'OCR, expurgez le contenu sensible, ajoutez des filigranes, appliquez des signatures numériques et exportez au format PDF/A — le tout via une interface web épurée accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune limite de taille de fichier. Aucun quota d'utilisation. Aucun document ne quitte votre infrastructure.
Pour les équipes juridiques, les services financiers et toute organisation gérant des documents confidentiels, l'auto-hébergement de Stirling PDF est le moyen le plus simple d'obtenir un traitement PDF de niveau entreprise tout en garantissant que les fichiers sensibles ne transitent jamais par un service cloud tiers.
Fonctionnalités clés de Stirling PDF
Plus de 50 opérations PDF
Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, réorganiser les pages, extraire des images, et des dizaines d'autres opérations — le tout dans un seul outil sans changer de service.
OCR et conversion
Convertir des documents numérisés en PDF interrogeables avec Tesseract OCR, et transformer entre les formats PDF et Word, Excel ou PowerPoint.
Occultation et confidentialité
Supprimez définitivement les textes sensibles, les images et les métadonnées des documents avant de les partager — sans aucun risque de récupération du contenu original.
Signatures numériques
Appliquer des signatures numériques juridiquement contraignantes aux PDF sans recourir à des services de signature tiers ou à des frais d'abonnement par document.
Traitement par lots
Traitez plusieurs fichiers simultanément avec des opérations par lots et automatisez les flux de travail des documents grâce à l'API REST intégrée.
Archivage PDF/A
Convertir des documents au format PDF/A pour une conformité d'archivage à long terme requise dans les contextes juridiques, financiers et gouvernementaux.
Pourquoi exécuter Stirling PDF avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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