Déployez Matrix Conduit en un clic.
Serveur Matrix léger basé sur Rust pour un chat sécurisé et fédéré avec une consommation minimale de ressources.
Choisissez un pack VPS pour Matrix Conduit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Matrix Conduit ?
Matrix Conduit est un homeserver Matrix simple, rapide et fiable, écrit en Rust. Conçu comme une alternative légère à Synapse, il est livré sous forme de binaire unique avec une base de données RocksDB intégrée, éliminant le besoin de PostgreSQL ou d'autres services externes et réduisant considérablement l'empreinte de ressources nécessaire pour faire fonctionner votre propre serveur de discussion.
L'auto-hébergement de Conduit sur un VPS vous donne la pleine propriété de l'historique des messages, des médias et des clés de chiffrement tout en fédérant avec le réseau Matrix mondial. Le chiffrement de bout en bout est activé par défaut, et tout client Matrix standard comme Element, FluffyChat ou Cinny se connecte directement, de sorte que votre communauté continue d'utiliser les outils qu'elle connaît déjà.
Fonctionnalités clés de Matrix Conduit
Empreinte légère
Un binaire Rust unique avec un stockage RocksDB intégré s'exécute confortablement sur de petites offres VPS là où Synapse peinerait.
Chiffrement de bout en bout
Les salons privés et les messages directs sont chiffrés par défaut afin que le contenu des messages reste illisible pour toute personne autre que leurs destinataires.
Fédération Matrix
Connectez-vous avec les utilisateurs sur n'importe quel autre serveur Matrix partout dans le monde via le protocole Matrix ouvert et le réseau de fédération.
Aucune base de données externe
Stocke toutes les données dans une instance RocksDB intégrée, éliminant la complexité de la configuration, de l'optimisation et de la sauvegarde de PostgreSQL.
Clients standards pris en charge
Fonctionne avec Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, et tout autre client qui utilise l'API client-serveur Matrix.
Contrôle du jeton d'enregistrement
Limitez la création de nouveaux comptes derrière un jeton secret partagé afin que seules les personnes que vous invitez puissent s'inscrire sur votre serveur.
Pourquoi exécuter Matrix Conduit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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