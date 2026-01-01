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Backend auto-hébergé qui stocke et visualise les données de localisation publiées par les applications mobiles OwnTracks via MQTT.

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2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OwnTracks Recorder ?

OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre broker MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers bruts sur le disque sans qu'aucune base de données externe ne soit requise.

Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce template regroupe le Recorder avec un broker Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, afin que vous puissiez diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OwnTracks Recorder

Backend d'emplacement privé

Stocke chaque position publiée par vos applications OwnTracks sur votre propre serveur, sans aucun cloud tiers impliqué.

Broker MQTT intégré

Eclipse Mosquitto fourni avec authentification par mot de passe est prêt pour que les téléphones se connectent de n'importe où sur Internet.

Carte et tracés en direct

L'interface utilisateur web affiche les dernières positions, les trajets quotidiens et une carte en direct qui se met à jour via WebSocket à mesure que de nouvelles positions arrivent.

API REST et WebSocket

Interrogez les emplacements stockés au format JSON, GeoJSON ou CSV via une API REST documentée, ou diffusez les mises à jour via WebSocket.

Stockage de fichiers

Aucune base de données SQL à exploiter — les points sont écrits sous forme de fichiers plats qui sont faciles à sauvegarder, à inspecter et à archiver.

Crochets Lua et ocat

Étendre l'ingestion avec des hooks Lua et l'historique des requêtes depuis la ligne de commande en utilisant l'utilitaire ocat fourni.

Pourquoi exécuter OwnTracks Recorder avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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