Apache StreamPark est un projet Apache de haut niveau qui unifie le cycle de vie complet des applications de traitement de flux en temps réel basées sur Apache Flink et Apache Spark. Il associe un framework axé sur les développeurs, composé d'API et de connecteurs pré-intégrés, à une console d'opérations native du cloud pour compiler, déployer, surveiller et faire évoluer les tâches de streaming à partir d'une interface utilisateur web unique.

L'auto-hébergement de StreamPark sur votre propre VPS maintient les artefacts de tâches Flink, l'historique de déploiement et les métadonnées opérationnelles sous votre contrôle, tout en éliminant le coût et la complexité liés à l'exécution d'un plan de contrôle de traitement de flux séparé sur un hyperscaler.