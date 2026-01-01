Jusqu'à 69 % de réduction sur Apache StreamPark

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Une solution complète combinant un framework de développement d'applications de streaming et une plateforme de calcul en temps réel native du cloud pour Apache Flink et Spark.

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VPS géré par IA
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69 % de réduction
KVM 1
17,49 
5,49  /mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
7,99  /mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
17,49 
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache StreamPark ?

Apache StreamPark est un projet Apache de haut niveau qui unifie le cycle de vie complet des applications de traitement de flux en temps réel basées sur Apache Flink et Apache Spark. Il associe un framework axé sur les développeurs, composé d'API et de connecteurs pré-intégrés, à une console d'opérations native du cloud pour compiler, déployer, surveiller et faire évoluer les tâches de streaming à partir d'une interface utilisateur web unique.

L'auto-hébergement de StreamPark sur votre propre VPS maintient les artefacts de tâches Flink, l'historique de déploiement et les métadonnées opérationnelles sous votre contrôle, tout en éliminant le coût et la complexité liés à l'exécution d'un plan de contrôle de traitement de flux séparé sur un hyperscaler.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache StreamPark

Flink et Spark unifiés

Développer, déployer et exploiter des tâches de streaming Apache Flink et Apache Spark à partir d'une seule console avec la prise en charge de l'exécution multi-version.

Création de tâches dans le navigateur

Développez des applications Flink SQL et basées sur des JAR dans un éditeur web avec la coloration syntaxique, la gestion des dépendances et l'historique des versions.

Déploiement en un clic

Lancer des tâches vers des clusters Standalone, YARN sur Hadoop 2.x/3.x, ou Kubernetes directement depuis la plateforme sans quitter le navigateur.

Surveillance intégrée

Suivre les tâches en cours, les points de contrôle, les points de sauvegarde et les événements d'échec avec des tableaux de bord d'état en temps réel et des intégrations d'alertes.

Écosystème de connecteurs riche

Livrez plus rapidement grâce à des connecteurs prédéfinis pour Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse et d'autres systèmes de big data et de ML.

Pourquoi exécuter Apache StreamPark avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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