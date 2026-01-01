Déployez Apache StreamPark en un clic.
Une solution complète combinant un framework de développement d'applications de streaming et une plateforme de calcul en temps réel native du cloud pour Apache Flink et Spark.
Choisissez un pack VPS pour Apache StreamPark
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache StreamPark ?
Apache StreamPark est un projet Apache de haut niveau qui unifie le cycle de vie complet des applications de traitement de flux en temps réel basées sur Apache Flink et Apache Spark. Il associe un framework axé sur les développeurs, composé d'API et de connecteurs pré-intégrés, à une console d'opérations native du cloud pour compiler, déployer, surveiller et faire évoluer les tâches de streaming à partir d'une interface utilisateur web unique.
L'auto-hébergement de StreamPark sur votre propre VPS maintient les artefacts de tâches Flink, l'historique de déploiement et les métadonnées opérationnelles sous votre contrôle, tout en éliminant le coût et la complexité liés à l'exécution d'un plan de contrôle de traitement de flux séparé sur un hyperscaler.
Fonctionnalités clés de Apache StreamPark
Flink et Spark unifiés
Développer, déployer et exploiter des tâches de streaming Apache Flink et Apache Spark à partir d'une seule console avec la prise en charge de l'exécution multi-version.
Création de tâches dans le navigateur
Développez des applications Flink SQL et basées sur des JAR dans un éditeur web avec la coloration syntaxique, la gestion des dépendances et l'historique des versions.
Déploiement en un clic
Lancer des tâches vers des clusters Standalone, YARN sur Hadoop 2.x/3.x, ou Kubernetes directement depuis la plateforme sans quitter le navigateur.
Surveillance intégrée
Suivre les tâches en cours, les points de contrôle, les points de sauvegarde et les événements d'échec avec des tableaux de bord d'état en temps réel et des intégrations d'alertes.
Écosystème de connecteurs riche
Livrez plus rapidement grâce à des connecteurs prédéfinis pour Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse et d'autres systèmes de big data et de ML.
Pourquoi exécuter Apache StreamPark avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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