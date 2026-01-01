Cheshire Cat AI est un framework open source pour la création d'agents IA de production en tant que microservice. Au lieu d'assembler des bibliothèques distinctes pour la mémoire, les outils et les formes conversationnelles, le Cat fournit un runtime API-first avec un magasin de vecteurs Qdrant intégré, un système de plugins, des hooks d'événements et l'appel de fonctions — de sorte que le même agent peut alimenter un chatbot, un outil interne ou un assistant client à partir d'un seul backend.

Le framework est agnostique aux modèles et fonctionne avec n'importe quel LLM et embedder compatible LangChain, y compris OpenAI, Anthropic, Ollama et les modèles auto-hébergés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient l'historique des conversations, les embeddings et le code des plugins sous votre contrôle total, avec un support multi-utilisateur et des permissions granulaires pour les déploiements d'équipe.