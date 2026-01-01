Déployer Cheshire Cat AI en un clic.
Framework d'agent IA prêt pour la production, intégrant RAG, des plugins et l'appel de fonctions pour tout fournisseur de LLM.
Choisissez un pack VPS pour Cheshire Cat AI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cheshire Cat AI ?
Cheshire Cat AI est un framework open source pour la création d'agents IA de production en tant que microservice. Au lieu d'assembler des bibliothèques distinctes pour la mémoire, les outils et les formes conversationnelles, le Cat fournit un runtime API-first avec un magasin de vecteurs Qdrant intégré, un système de plugins, des hooks d'événements et l'appel de fonctions — de sorte que le même agent peut alimenter un chatbot, un outil interne ou un assistant client à partir d'un seul backend.
Le framework est agnostique aux modèles et fonctionne avec n'importe quel LLM et embedder compatible LangChain, y compris OpenAI, Anthropic, Ollama et les modèles auto-hébergés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient l'historique des conversations, les embeddings et le code des plugins sous votre contrôle total, avec un support multi-utilisateur et des permissions granulaires pour les déploiements d'équipe.
Fonctionnalités clés de Cheshire Cat AI
RAG intégré
Une mémoire vectorielle Qdrant intégrée ingère des documents et rappelle automatiquement le contexte pertinent, afin que les agents répondent à partir de vos données plutôt qu'à partir des connaissances génériques du modèle.
Système de plugins
Déposez des plugins Python dans le panneau d'administration pour ajouter des outils, des hooks et des formulaires conversationnels sans forker le cœur — étendez le comportement à l'exécution au lieu de reconstruire l'image.
Tout fournisseur de LLM
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Ollama et d'autres modèles compatibles LangChain depuis l'interface d'administration pour équilibrer le coût, la latence et la résidence des données par cas d'utilisation.
API REST et WebSocket
Intégrez l'agent dans n'importe quelle interface via une API REST personnalisable ou discutez via WebSocket, avec des clés API distinctes pour chaque transport pour un contrôle d'accès granulaire.
Formulaires conversationnels
Définissez des formulaires basés sur Pydantic qui guident les conversations en plusieurs étapes, comme les réservations ou les commandes, permettant à l'agent de collecter des données structurées tout en conservant un dialogue naturel.
Pourquoi exécuter Cheshire Cat AI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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