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Framework d'agent IA prêt pour la production, intégrant RAG, des plugins et l'appel de fonctions pour tout fournisseur de LLM.

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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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21,99  /mois
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Cheshire Cat AI ?

Cheshire Cat AI est un framework open source pour la création d'agents IA de production en tant que microservice. Au lieu d'assembler des bibliothèques distinctes pour la mémoire, les outils et les formes conversationnelles, le Cat fournit un runtime API-first avec un magasin de vecteurs Qdrant intégré, un système de plugins, des hooks d'événements et l'appel de fonctions — de sorte que le même agent peut alimenter un chatbot, un outil interne ou un assistant client à partir d'un seul backend.

Le framework est agnostique aux modèles et fonctionne avec n'importe quel LLM et embedder compatible LangChain, y compris OpenAI, Anthropic, Ollama et les modèles auto-hébergés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient l'historique des conversations, les embeddings et le code des plugins sous votre contrôle total, avec un support multi-utilisateur et des permissions granulaires pour les déploiements d'équipe.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Cheshire Cat AI

RAG intégré

Une mémoire vectorielle Qdrant intégrée ingère des documents et rappelle automatiquement le contexte pertinent, afin que les agents répondent à partir de vos données plutôt qu'à partir des connaissances génériques du modèle.

Système de plugins

Déposez des plugins Python dans le panneau d'administration pour ajouter des outils, des hooks et des formulaires conversationnels sans forker le cœur — étendez le comportement à l'exécution au lieu de reconstruire l'image.

Tout fournisseur de LLM

Basculez entre OpenAI, Anthropic, Ollama et d'autres modèles compatibles LangChain depuis l'interface d'administration pour équilibrer le coût, la latence et la résidence des données par cas d'utilisation.

API REST et WebSocket

Intégrez l'agent dans n'importe quelle interface via une API REST personnalisable ou discutez via WebSocket, avec des clés API distinctes pour chaque transport pour un contrôle d'accès granulaire.

Formulaires conversationnels

Définissez des formulaires basés sur Pydantic qui guident les conversations en plusieurs étapes, comme les réservations ou les commandes, permettant à l'agent de collecter des données structurées tout en conservant un dialogue naturel.

Pourquoi exécuter Cheshire Cat AI avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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