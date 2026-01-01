Déployer Logto en un clic.
Plateforme complète d'identité et d'authentification prenant en charge OAuth 2.0, OIDC et le SSO d'entreprise.
Choisissez un pack VPS pour Logto
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Logto ?
Logto est une plateforme moderne de gestion des identités et des accès qui fournit une infrastructure d'authentification complète pour les applications web, mobiles et API. Elle implémente nativement OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML, avec des composants d'interface utilisateur (UI) de connexion préconfigurés, des intégrations de connexion via les réseaux sociaux, l'authentification multifacteur (MFA) et le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) — permettant ainsi aux équipes d'ajouter une authentification de niveau production sans avoir à la développer de toutes pièces.
L'auto-hébergement de Logto sur votre VPS vous offre un nombre illimité d'utilisateurs à un coût fixe, une souveraineté totale sur les données d'identification et de session, ainsi que la flexibilité de répondre aux exigences de résidence des données ou de conformité que les services d'authentification tiers ne peuvent pas satisfaire.
Fonctionnalités clés de Logto
OAuth 2.0 et OIDC
Protocoles conformes aux normes de l'industrie pour sécuriser les applications et les API sans avoir à écrire de logique d'authentification personnalisée.
Intégrations de connexion sociale
Ajoutez Google, GitHub, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs de connexion sociale à toute application avec une configuration minimale.
Authentification multi-facteurs
Protéger les comptes avec l'authentification multi-facteurs TOTP, SMS et OTP par e-mail, et les flux de connexion sans mot de passe.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez les rôles, les autorisations et les périmètres pour contrôler précisément ce à quoi chaque utilisateur ou application peut accéder.
Gestion de l'organisation
Prise en charge des applications SaaS multi-locataires avec des structures d'organisation et d'équipe intégrées et un SSO par organisation.
Pourquoi exécuter Logto avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.