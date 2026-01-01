ProjectSend est une plateforme de livraison de fichiers open-source conçue pour les entreprises qui ont besoin de partager des fichiers avec des clients spécifiques plutôt qu'avec le public. Chaque client dispose de ses propres identifiants de connexion et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, tandis que les administrateurs suivent chaque téléchargement, définissent des dates d'expiration pour les documents sensibles et reçoivent des notifications lorsque les destinataires accèdent à de nouveaux téléchargements — créant ainsi une alternative responsable et personnalisée aux liens de stockage cloud génériques.

Héberger ProjectSend sur votre VPS permet de conserver les fichiers clients confidentiels — contrats, documents financiers, éléments de design — sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et avec la possibilité de personnaliser l'image de marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre entreprise.