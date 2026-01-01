Déployez ProjectSend en un clic.
Plateforme de partage de fichiers professionnelle axée sur le client, avec des comptes par client, un suivi des téléchargements et des contrôles d'accès granulaires pour les agences et les entreprises.
Choisissez un pack VPS pour ProjectSend
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ProjectSend ?
ProjectSend est une plateforme de livraison de fichiers open-source conçue pour les entreprises qui ont besoin de partager des fichiers avec des clients spécifiques plutôt qu'avec le public. Chaque client dispose de ses propres identifiants de connexion et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, tandis que les administrateurs suivent chaque téléchargement, définissent des dates d'expiration pour les documents sensibles et reçoivent des notifications lorsque les destinataires accèdent à de nouveaux téléchargements — créant ainsi une alternative responsable et personnalisée aux liens de stockage cloud génériques.
Héberger ProjectSend sur votre VPS permet de conserver les fichiers clients confidentiels — contrats, documents financiers, éléments de design — sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et avec la possibilité de personnaliser l'image de marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre entreprise.
Fonctionnalités clés de ProjectSend
Comptes client
Chaque client dispose d'un identifiant dédié et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, ce qui garantit la confidentialité et l'organisation de chaque relation, sans liens publics partagés.
Suivi des téléchargements
Les journaux d'activité détaillés montrent exactement qui a téléchargé quel fichier et quand, fournissant une preuve de livraison pour la conformité et réduisant les e-mails « l'avez-vous reçu ? ».
Dates d'expiration
Configurez l'expiration automatique des documents sensibles afin que l'accès soit révoqué après une période définie, réduisant ainsi l'exposition sans nettoyage manuel.
Notifications par courriel
Les clients reçoivent des e-mails automatiques lorsque de nouveaux fichiers sont disponibles, éliminant le besoin de les notifier séparément après chaque téléchargement.
Personnalisation de la marque
Des thèmes et des logos personnalisables présentent un portail de fichiers professionnel en marque blanche qui reflète l'identité de votre agence ou de votre entreprise plutôt qu'un service générique.
Pourquoi exécuter ProjectSend avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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