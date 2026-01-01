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Tableau de bord d'infrastructure auto-hébergée pour la gestion des serveurs, la surveillance du temps de disponibilité des applications et la visualisation de votre topologie réseau.

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100 Go d'espace disque NVMe
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4 cœurs vCPU
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec CoreControl ?

CoreControl est un tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé qui offre aux équipes et aux individus une vue unifiée de leur parc de serveurs. Il suit les détails du matériel serveur, surveille la disponibilité des applications avec l'historique de disponibilité, génère des organigrammes réseau et affiche des métriques en temps réel pour le CPU, la RAM et le disque, collectées par un agent compagnon léger.

Contrairement aux services de surveillance hébergés, CoreControl s'exécute entièrement sur votre propre VPS et stocke toutes les données dans une base de données PostgreSQL locale. Les équipes peuvent organiser les serveurs et les applications en groupes, attribuer les rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur, et suivre la santé de l'infrastructure sans envoyer de données à des services tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de CoreControl

Inventaire du matériel serveur

Ajoutez et organisez tous vos serveurs avec les spécifications matérielles, les indicateurs d'état et des liens rapides vers les panneaux de gestion à partir d'un tableau de bord unique.

Surveillance de la disponibilité de l'application

Suivez si les services auto-hébergés sont actifs ou inactifs en temps réel, avec des enregistrements historiques de disponibilité et des alertes de notification.

Agent de métriques léger

Un agent compagnon basé sur Go collecte l'utilisation du CPU, de la RAM et du disque de chaque serveur et envoie les métriques vers le tableau de bord central sans dépendances lourdes.

Visualisation de réseau

Générer des organigrammes de réseau visuels pour documenter et comprendre comment vos serveurs et services s'interconnectent au sein de votre infrastructure.

Rôles de l'équipe et accès

Invitez les membres de l'équipe et attribuez les rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur pour contrôler qui peut gérer l'infrastructure et consulter les rapports de surveillance.

Pourquoi exécuter CoreControl avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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