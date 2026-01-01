Déployez Apache Guacamole en un clic
Passerelle de bureau à distance sans client pour accéder aux connexions RDP, SSH, VNC et Telnet directement depuis votre navigateur web.
Choisissez un pack VPS pour Apache Guacamole
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Guacamole ?
Apache Guacamole est une passerelle de bureau à distance sans client qui vous permet d'accéder aux serveurs RDP, VNC, SSH et Telnet depuis n'importe quel navigateur web moderne — sans plugins, sans logiciel client natif et sans configuration par appareil. Le navigateur gère le rendu tandis qu'un démon côté serveur traduit les protocoles, rendant l'accès à distance aussi simple que l'ouverture d'une URL.
L'auto-hébergement de Guacamole sur votre propre VPS transforme votre serveur en un hôte de rebond central pour gérer des machines distantes partout dans le monde. La gestion des utilisateurs intégrée, les journaux d'audit et le partage de connexion le rendent tout aussi utile pour les administrateurs individuels et les petites équipes, tout en gardant chaque identifiant et chaque session sous votre contrôle direct.
Fonctionnalités clés de Apache Guacamole
Accès via navigateur sans client
Connectez-vous à n'importe quel hôte RDP, VNC, SSH ou Telnet directement depuis un onglet de navigateur — sans logiciel client, sans plugins, sans contournements de pare-feu.
Prise en charge multi-protocole
Les adaptateurs intégrés pour RDP, VNC, SSH, Telnet et Kubernetes répondent aux besoins quotidiens des administrateurs, des développeurs et des équipes de sécurité.
Identifiants centralisés
Stockez les mots de passe des serveurs, les clés SSH et les certificats une seule fois dans Guacamole et accordez l'accès aux utilisateurs sans jamais partager les secrets sous-jacents.
Gestion des utilisateurs et des groupes
Les autorisations basées sur les rôles, l'intégration LDAP et SAML, et les règles d'accès par connexion permettent aux grandes équipes de rester organisées à mesure que l'inventaire des connexions s'agrandit.
Enregistrement de session et audit
L'enregistrement facultatif des sessions et les journaux d'activité détaillés facilitent l'audit de qui s'est connecté où et ce qu'il a fait.
Pourquoi exécuter Apache Guacamole avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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