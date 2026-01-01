Déployez Sharkey en un clic.
Serveur de microblogage fédéré basé sur Misskey avec des performances améliorées, une prise en charge de l'API Mastodon et une UX moderne.
Choisissez un pack VPS pour Sharkey
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Sharkey ?
Sharkey est un fork de Misskey qui suit le développement en amont et offre une expérience sociale raffinée pour le fédivers. Il prend en charge nativement ActivityPub, afin que votre communauté puisse suivre et interagir avec les comptes sur Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et le reste du réseau fédéré sans aucune passerelle.
Comparé à Misskey en amont, Sharkey ajoute l'édition de publications fédérées, les arrière-plans de profil fédérés, la compatibilité avec l'API client Mastodon et des dizaines d'améliorations UX motivées par les retours de la communauté. L'auto-hébergement de Sharkey sur votre propre VPS garde votre fil d'actualité, vos médias et votre graphique d'abonnés entièrement sous votre contrôle, sans qu'aucun propriétaire de plateforme ne décide qui vous pouvez atteindre.
Fonctionnalités clés de Sharkey
Fédération ActivityPub
Connectez-vous à Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et à tous les autres serveurs ActivityPub pour atteindre l'ensemble du fediverse depuis votre propre instance.
Compatible avec l'API Mastodon
Utilisez n'importe quel client Mastodon tiers pour publier et naviguer, tout en bénéficiant toujours de fonctionnalités de style Misskey sous le capot.
Emojis et réactions personnalisés
Mettez en ligne des émojis personnalisés à l'échelle du serveur et réagissez à n'importe quelle publication avec ceux-ci, transformant les fils d'actualité en conversations expressives qui vont au-delà du simple texte.
Post-édition fédérée
Modifiez vos publications après leur publication et la modification se propagera de manière transparente vers les instances distantes, en conservant l'historique complet des modifications.
Antennes et listes
Créez des antennes basées sur des mots-clés et des listes d'utilisateurs organisées pour filtrer les fils d'actualité, suivre des sujets et ne jamais manquer les publications qui vous intéressent.
Piloter la gestion des médias
Organisez les images, vidéos et fichiers téléchargés dans un Drive intégré avec des dossiers, une fonction de recherche et la possibilité de les réutiliser dans vos publications et vos éléments de profil.
Pourquoi exécuter Sharkey avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés