Sharkey est un fork de Misskey qui suit le développement en amont et offre une expérience sociale raffinée pour le fédivers. Il prend en charge nativement ActivityPub, afin que votre communauté puisse suivre et interagir avec les comptes sur Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et le reste du réseau fédéré sans aucune passerelle.

Comparé à Misskey en amont, Sharkey ajoute l'édition de publications fédérées, les arrière-plans de profil fédérés, la compatibilité avec l'API client Mastodon et des dizaines d'améliorations UX motivées par les retours de la communauté. L'auto-hébergement de Sharkey sur votre propre VPS garde votre fil d'actualité, vos médias et votre graphique d'abonnés entièrement sous votre contrôle, sans qu'aucun propriétaire de plateforme ne décide qui vous pouvez atteindre.