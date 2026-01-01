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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Databag ?

Databag est une plateforme de messagerie fédérée et auto-hébergée qui apporte une communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'une infrastructure blockchain. Son identité repose sur la cryptographie à clé publique-privée, ce qui signifie que les comptes ne sont pas liés à un domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent communiquer librement entre eux, de manière similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.

La plateforme prend en charge les conversations chiffrées de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui en fait une solution idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Databag

Messagerie fédérée

Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.

Chiffrement de bout en bout

Les rubriques scellées utilisent le chiffrement côté client afin que le contenu des messages soit privé, même pour l'administrateur du serveur qui héberge le nœud.

Appels audio et vidéo

La fonction d'appel intégrée supprime la nécessité d'un outil de vidéoconférence séparé pour les communautés qui utilisent déjà Databag pour la messagerie.

Fils thématiques

Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, ce qui facilite la concentration des discussions et leur recherche au sein d'une communauté.

Comptes illimités

Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans frais supplémentaires, ce qui le rend économique pour héberger la messagerie d'un foyer ou d'une organisation entière.

Pourquoi exécuter Databag avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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