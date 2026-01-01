Déployez Beszel Agent en un clic.
Agent de surveillance léger qui récupère les données des serveurs et des conteneurs pour votre hub Beszel.
Choisissez un pack VPS pour Beszel Agent
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Beszel Agent ?
Beszel Agent est le composant de collecte de données de la plateforme de surveillance Beszel. Installé sur chaque serveur que vous souhaitez surveiller, il collecte en continu les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, ainsi que les statistiques des conteneurs Docker, puis les transmet en toute sécurité à un hub Beszel central pour l'agrégation et les alertes.
L'agent est délibérément minimaliste — il consomme des ressources négligeables tout en offrant une visibilité complète sur l'état du système. La communication avec le hub est sécurisée par authentification par jeton, et l'accès au socket Docker lui confère une visibilité complète au niveau des conteneurs sans nécessiter de privilèges d'hôte élevés au-delà de ce montage de socket.
Fonctionnalités clés de Beszel Agent
Métriques système en temps réel
Suit en permanence l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau afin que votre hub Beszel ait toujours une image à jour de la santé du serveur.
Surveillance au niveau du conteneur
Lit le socket Docker pour signaler la consommation de ressources par conteneur, vous aidant à identifier quelles charges de travail génèrent la charge.
Empreinte en ressources minime
Conçu pour fonctionner discrètement en arrière-plan sans impact mesurable sur les performances des applications ou les ressources système disponibles.
Communication sécurisée du Hub
Les connexions authentifiées par jeton au hub Beszel empêchent l'ingestion non autorisée de métriques et maintiennent la confidentialité de vos données de surveillance.
Pourquoi exécuter Beszel Agent avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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