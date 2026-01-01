Déployez DSpace en un clic.
Dépôt institutionnel à code source ouvert pour la préservation et le partage de la recherche universitaire, des thèses et des collections numériques.
Choisissez un pack VPS pour DSpace
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DSpace ?
DSpace est la plateforme de dépôt open source la plus utilisée au monde, alimentant plus de 2 000 dépôts institutionnels dans des universités, des bibliothèques, des musées et des organismes de recherche. Il capture, organise et préserve les documents numériques de tout format — articles, thèses, ensembles de données, images et audio — avec des métadonnées Dublin Core riches et des identifiants Handle persistants pour une citation permanente.
L'auto-hébergement de DSpace sur votre propre VPS permet de conserver en interne la pleine propriété du contenu scientifique, des politiques de préservation et des règles d'accès. L'API REST, l'interface Angular, la couche de découverte Solr et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent aux institutions une pile de dépôt complète sans frais SaaS récurrents ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de DSpace
Versionnage d'article
Suivre plusieurs versions d'articles, de jeux de données et de thèses, permettant aux chercheurs de mettre à jour leurs soumissions sans perdre l'historique des citations.
Moissonnage OAI-PMH
Le point de terminaison OAI-PMH intégré expose les métadonnées à Google Scholar, BASE et à d'autres agrégateurs pour une visibilité mondiale.
Gérer les identifiants persistants
Chaque élément reçoit un identifiant Handle.net permanent afin que les liens survivent aux changements d'URL et aux changements de marque institutionnels.
Recherche basée sur Solr
Un serveur Solr dédié offre une navigation à facettes, une recherche en texte intégral et des statistiques d'utilisation sur des millions d'éléments.
Flux de travail configurables
Les flux de soumission par collection avec des étapes de révision éditoriale s'adaptent aux politiques des facultés, des bibliothèques et des départements.
COAR Notification prête
La prise en charge native des protocoles COAR Notify connecte votre dépôt à l'écosystème émergent d'évaluation par les pairs ouverte.
Pourquoi exécuter DSpace avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Serveur auto-hébergé de synchronisation Anki avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web