Quickwit est un moteur de recherche distribué open source écrit en Rust et conçu spécifiquement pour la gestion des logs, le traçage distribué et les charges de travail d'observabilité à n'importe quelle échelle. Il découple le calcul du stockage, indexant les données directement dans le stockage objet afin que les équipes puissent conserver des mois ou des années de télémétrie en ligne pour une fraction du coût des solutions de gestion des logs traditionnelles.

L'auto-hébergement de Quickwit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre pipeline d'observabilité, une compatibilité native avec OpenTelemetry et Jaeger, et une source de données Grafana — sans tarification par hôte, limites de rétention ou dépendance vis-à-vis d'un fournisseur liée aux plateformes d'observabilité SaaS.