Déployer Quickwit en un clic.
Moteur de recherche cloud-natif pour l'observabilité — une alternative open source à Datadog, Elasticsearch, Loki et Tempo.
Choisissez un pack VPS pour Quickwit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Quickwit ?
Quickwit est un moteur de recherche distribué open source écrit en Rust et conçu spécifiquement pour la gestion des logs, le traçage distribué et les charges de travail d'observabilité à n'importe quelle échelle. Il découple le calcul du stockage, indexant les données directement dans le stockage objet afin que les équipes puissent conserver des mois ou des années de télémétrie en ligne pour une fraction du coût des solutions de gestion des logs traditionnelles.
L'auto-hébergement de Quickwit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre pipeline d'observabilité, une compatibilité native avec OpenTelemetry et Jaeger, et une source de données Grafana — sans tarification par hôte, limites de rétention ou dépendance vis-à-vis d'un fournisseur liée aux plateformes d'observabilité SaaS.
Fonctionnalités clés de Quickwit
OpenTelemetry natif
Ingérez les logs et les traces directement via OTLP gRPC et HTTP sans sidecars ni mappage de schéma, puis interrogez-les en quelques secondes.
Compatible Jaeger
L'API gRPC Jaeger prête à l'emploi permet aux interfaces utilisateur et aux clients Jaeger existants d'interroger les traces gérées par Quickwit sans aucune modification de l'application.
Recherche ultra-rapide
L'indexation basée sur Tantivy offre des requêtes en texte intégral et structurées sur des téraoctets de journaux et de traces avec des réponses à faible latence.
Système dorsal de stockage objet
Indexe les données directement vers un stockage compatible S3, de sorte que la rétention est économique et élastique — conservez des mois de télémétrie sans SSD coûteux.
Source de données Grafana
Le plugin officiel Grafana transforme Quickwit en une source de journaux et de traces de premier ordre aux côtés des tableaux de bord Prometheus et Loki.
Ingestion sans schéma
Le mappage dynamique vous permet d'ingérer du JSON semi-structuré sans définir de schéma au préalable, avec des schémas stricts facultatifs lorsque vous en avez besoin.
Pourquoi exécuter Quickwit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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