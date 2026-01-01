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Moteur de recherche cloud-natif pour l'observabilité — une alternative open source à Datadog, Elasticsearch, Loki et Tempo.

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1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Quickwit ?

Quickwit est un moteur de recherche distribué open source écrit en Rust et conçu spécifiquement pour la gestion des logs, le traçage distribué et les charges de travail d'observabilité à n'importe quelle échelle. Il découple le calcul du stockage, indexant les données directement dans le stockage objet afin que les équipes puissent conserver des mois ou des années de télémétrie en ligne pour une fraction du coût des solutions de gestion des logs traditionnelles.

L'auto-hébergement de Quickwit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre pipeline d'observabilité, une compatibilité native avec OpenTelemetry et Jaeger, et une source de données Grafana — sans tarification par hôte, limites de rétention ou dépendance vis-à-vis d'un fournisseur liée aux plateformes d'observabilité SaaS.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Quickwit

OpenTelemetry natif

Ingérez les logs et les traces directement via OTLP gRPC et HTTP sans sidecars ni mappage de schéma, puis interrogez-les en quelques secondes.

Compatible Jaeger

L'API gRPC Jaeger prête à l'emploi permet aux interfaces utilisateur et aux clients Jaeger existants d'interroger les traces gérées par Quickwit sans aucune modification de l'application.

Recherche ultra-rapide

L'indexation basée sur Tantivy offre des requêtes en texte intégral et structurées sur des téraoctets de journaux et de traces avec des réponses à faible latence.

Système dorsal de stockage objet

Indexe les données directement vers un stockage compatible S3, de sorte que la rétention est économique et élastique — conservez des mois de télémétrie sans SSD coûteux.

Source de données Grafana

Le plugin officiel Grafana transforme Quickwit en une source de journaux et de traces de premier ordre aux côtés des tableaux de bord Prometheus et Loki.

Ingestion sans schéma

Le mappage dynamique vous permet d'ingérer du JSON semi-structuré sans définir de schéma au préalable, avec des schémas stricts facultatifs lorsque vous en avez besoin.

Pourquoi exécuter Quickwit avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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