Déployez GrowthBook avec une installation en un clic.
Plateforme de gestion des indicateurs de fonctionnalité et de tests A/B open source avec analyse d'expériences native au data warehouse.
Choisissez un pack VPS pour GrowthBook
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GrowthBook ?
GrowthBook est une plateforme open source pour les indicateurs de fonctionnalité et les tests A/B qui donne aux équipes d'ingénierie et de produit un contrôle total sur leur infrastructure d'expérimentation. Elle se connecte directement à votre entrepôt de données existant — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — ainsi les résultats des expériences sont analysés là où vos données résident déjà, sans qu'il soit nécessaire de faire transiter les événements par un service tiers.
L'auto-hébergement de GrowthBook sur votre VPS élimine la tarification par siège, maintient les configurations d'expérimentation et les données utilisateur sur votre propre infrastructure, et permet un nombre illimité de membres d'équipe et d'expériences à un coût d'infrastructure fixe — ce qui est essentiel pour les équipes des secteurs réglementés ou qui développent des produits sensibles à la confidentialité.
Fonctionnalités clés de GrowthBook
Tests A/B avancés
Menez des expériences avec des méthodes statistiques bayésiennes et fréquentistes, la réduction de variance CUPED et les tests séquentiels pour atteindre des conclusions plus rapidement avec une plus grande précision.
Gestion des drapeaux de fonctionnalité
Ciblez les lancements de fonctionnalités par attributs utilisateur, pourcentage ou indicateurs de prérequis, permettant des lancements progressifs et des retours en arrière instantanés sans nouveaux déploiements.
Analyse native de l'entrepôt de données
Les métriques d'expérience sont calculées directement dans BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, en gardant les données sensibles dans votre infrastructure existante.
SDKs multilingues
Intégrez GrowthBook dans n'importe quel environnement avec les SDK officiels pour React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, et bien plus encore.
Éditeur visuel d'expériences
Lancez des tests A/B no-code sur les pages web à l'aide de l'éditeur visuel, sans nécessiter de modifications techniques de la base de code de l'application.
Pourquoi exécuter GrowthBook avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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