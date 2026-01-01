Docker Registry est le système officiel, open source, de stockage et de distribution pour les images Docker. L'exécution de votre propre registre offre à votre équipe un dépôt privé et performant pour les images de conteneurs — en gardant le code d'application propriétaire hors des hubs publics tout en assurant des extractions d'images rapides et fiables pour vos pipelines CI/CD et vos déploiements en production.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'image ne quittent jamais votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité avec les politiques de gouvernance des données et élimine la dépendance aux services externes. Vous contrôlez l'accès, les politiques de rétention et la capacité de stockage — sans frais par image ni limites de bande passante imposées par les fournisseurs de registres hébergés.