Déployer Docker Registry en un clic.
Le registre privé officiel pour stocker, distribuer et gérer vos images de conteneurs Docker.
Choisissez un pack VPS pour Docker Registry
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Docker Registry ?
Docker Registry est le système officiel, open source, de stockage et de distribution pour les images Docker. L'exécution de votre propre registre offre à votre équipe un dépôt privé et performant pour les images de conteneurs — en gardant le code d'application propriétaire hors des hubs publics tout en assurant des extractions d'images rapides et fiables pour vos pipelines CI/CD et vos déploiements en production.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'image ne quittent jamais votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité avec les politiques de gouvernance des données et élimine la dépendance aux services externes. Vous contrôlez l'accès, les politiques de rétention et la capacité de stockage — sans frais par image ni limites de bande passante imposées par les fournisseurs de registres hébergés.
Fonctionnalités clés de Docker Registry
Stockage privé d'images
Stockez vos images de conteneurs propriétaires en toute sécurité sur votre propre infrastructure, en protégeant le code sensible des registres publics.
Intégration CI/CD
L'API Docker standard de push et pull assure la compatibilité avec tous les outils de build, pipelines et plateformes d'orchestration.
Prise en charge des webhooks
Déclencher automatiquement les étapes de pipeline en aval chaque fois qu'une nouvelle image est poussée dans le registre.
Cache de couche persistant
Le stockage de couches partagées entre les images réduit considérablement l'utilisation du disque et accélère la distribution des images au sein de votre équipe.
Pourquoi exécuter Docker Registry avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.