Déployez MeTube en un clic.
Interface web auto-hébergée pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres sites via yt-dlp.
Choisissez un pack VPS pour MeTube
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MeTube ?
MeTube est une interface web pour yt-dlp, accessible depuis un navigateur, qui vous permet de télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres plateformes, depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.
L'auto-hébergement de MeTube sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la vitesse des centres de données, que les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et que le service continue de fonctionner même si les plateformes évoluent — indépendamment des extensions de navigateur qui peuvent cesser de fonctionner ou des outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et nécessitent des comptes.
Fonctionnalités clés de MeTube
1 000+ sites pris en charge
Télécharger depuis YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud et plus d'un millier d'autres plateformes vidéo et audio.
Qualité Jusqu'à 4K
Sélectionnez la résolution et le format exacts dont vous avez besoin, y compris l'extraction audio seule vers MP3 ou d'autres formats.
Téléchargements de listes de lecture
Mettez en file d'attente une playlist ou une chaîne entière pour un téléchargement par lots et laissez le serveur le traiter en arrière-plan.
Accès par navigateur
Aucun logiciel client n'est nécessaire — gérez les téléchargements depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur à l'aide d'un navigateur web.
Vitesses de téléchargement des centres de données
Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant votre appareil local et votre connexion internet.
Pourquoi exécuter MeTube avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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