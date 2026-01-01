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Outil de surveillance des modifications de site web auto-hébergé qui vous alerte lorsque le contenu, les prix ou les éléments de page sont mis à jour.

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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec changedetection.io ?

changedetection.io est une plateforme de surveillance de sites web auto-hébergée qui détecte et vous informe des modifications apportées à n'importe quelle page web — des mises à jour de contenu et fluctuations de prix aux réapprovisionnements de stock et modifications réglementaires. Il va au-delà de simples vérifications de disponibilité en vous permettant de cibler des éléments de page spécifiques avec des sélecteurs CSS, XPath, JSONPath ou une sélection visuelle, et il utilise un navigateur Playwright Chrome intégré pour surveiller les pages rendues en JavaScript et les sites qui nécessitent une connexion.

L'auto-hébergement maintient vos cibles de surveillance, votre veille concurrentielle et vos données de notification entièrement privés, sans frais par page ou par vérification, quel que soit le nombre de sites ou la fréquence à laquelle vous les surveillez.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de changedetection.io

Prise en charge JavaScript des pages

Le navigateur Playwright intégré affiche des applications monopages dynamiques et gère les flux de connexion que les outils de surveillance HTTP de base ne peuvent pas atteindre.

Ciblage précis des éléments

Les sélecteurs CSS, XPath, JSONPath et la sélection visuelle vous permettent de surveiller précisément le contenu qui compte plutôt que la page entière.

Alertes de prix et de réapprovisionnement

Définissez des seuils de prix et des déclencheurs de mots-clés afin que vous ne soyez averti que lorsqu'un produit passe en dessous de votre prix cible ou revient en stock.

Plus de 70 canaux de notifications

Envoyer des alertes vers Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks et des dizaines d'autres services via la bibliothèque Apprise, sans configuration supplémentaire.

Historique des modifications avec vue des différences

Chaque modification détectée est stockée et mise en évidence visuellement, afin que vous puissiez examiner exactement ce qui a changé et quand, sans avoir à revisiter la page d'origine.

Pourquoi exécuter changedetection.io avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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