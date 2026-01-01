Déployer changedetection.io : installation en 1 clic.
Outil de surveillance des modifications de site web auto-hébergé qui vous alerte lorsque le contenu, les prix ou les éléments de page sont mis à jour.
Choisissez un pack VPS pour changedetection.io
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec changedetection.io ?
changedetection.io est une plateforme de surveillance de sites web auto-hébergée qui détecte et vous informe des modifications apportées à n'importe quelle page web — des mises à jour de contenu et fluctuations de prix aux réapprovisionnements de stock et modifications réglementaires. Il va au-delà de simples vérifications de disponibilité en vous permettant de cibler des éléments de page spécifiques avec des sélecteurs CSS, XPath, JSONPath ou une sélection visuelle, et il utilise un navigateur Playwright Chrome intégré pour surveiller les pages rendues en JavaScript et les sites qui nécessitent une connexion.
L'auto-hébergement maintient vos cibles de surveillance, votre veille concurrentielle et vos données de notification entièrement privés, sans frais par page ou par vérification, quel que soit le nombre de sites ou la fréquence à laquelle vous les surveillez.
Fonctionnalités clés de changedetection.io
Prise en charge JavaScript des pages
Le navigateur Playwright intégré affiche des applications monopages dynamiques et gère les flux de connexion que les outils de surveillance HTTP de base ne peuvent pas atteindre.
Ciblage précis des éléments
Les sélecteurs CSS, XPath, JSONPath et la sélection visuelle vous permettent de surveiller précisément le contenu qui compte plutôt que la page entière.
Alertes de prix et de réapprovisionnement
Définissez des seuils de prix et des déclencheurs de mots-clés afin que vous ne soyez averti que lorsqu'un produit passe en dessous de votre prix cible ou revient en stock.
Plus de 70 canaux de notifications
Envoyer des alertes vers Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks et des dizaines d'autres services via la bibliothèque Apprise, sans configuration supplémentaire.
Historique des modifications avec vue des différences
Chaque modification détectée est stockée et mise en évidence visuellement, afin que vous puissiez examiner exactement ce qui a changé et quand, sans avoir à revisiter la page d'origine.
Pourquoi exécuter changedetection.io avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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