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Système de gestion de l'information de laboratoire open source couvrant l'intégralité du flux de travail analytique, de la réception des échantillons à la publication des rapports.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SENAITE LIMS ?

SENAITE est un système de gestion de l'information de laboratoire gratuit et open source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par des laboratoires de diagnostic, des biobanques, des centres de recherche et des programmes de santé publique dans le monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.

L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS permet de conserver les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par poste, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/IEC 17025.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de SENAITE LIMS

Flux de travail analytique

Gérer les échantillons, les feuilles de travail, les analyses, la vérification et la publication via une machine à états configurable conçue pour les opérations de laboratoire.

Intégration d'instrument

Importez les résultats directement depuis les instruments de laboratoire via des interfaces intégrées, ce qui élimine les erreurs de transcription manuelle.

Traçabilité des audits

Chaque modification d'un enregistrement électronique crée un instantané immuable, où l'utilisateur, l'adresse IP et l'horodatage sont automatiquement capturés.

Prêt ISO 17025

Les contrôles de processus, les permissions basées sur les rôles et les signatures électroniques soutiennent les laboratoires dans leur démarche d'accréditation ISO/CEI 17025.

REST JSON API

Connectez des tableaux de bord externes, des outils de BI et des portails patients à SENAITE via son API REST JSON intégrée.

Modules complémentaires extensibles

Étendez les fonctionnalités avec des modules complémentaires officiels pour le stockage, la gestion des patients, les laboratoires d'orientation et les rapports d'impact.

Pourquoi exécuter SENAITE LIMS avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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