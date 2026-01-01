SENAITE est un système de gestion de l'information de laboratoire gratuit et open source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par des laboratoires de diagnostic, des biobanques, des centres de recherche et des programmes de santé publique dans le monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.

L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS permet de conserver les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par poste, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/IEC 17025.