Grimoire est un gestionnaire de favoris open-source conçu pour être un espace permanent et consultable pour tout ce que vous enregistrez depuis le web. Il stocke les favoris avec extraction automatique des métadonnées — titre de la page, description, favicon et capture d'écran — afin que votre collection reste utile longtemps après que vous ayez oublié pourquoi vous avez enregistré quelque chose.

Contrairement aux dossiers de favoris de navigateur qui se synchronisent avec les clouds des fournisseurs, l'auto-hébergement de Grimoire sur votre VPS garde votre historique de lecture, vos liens de recherche et vos ressources enregistrées entièrement privés. Un seul conteneur avec stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — il suffit d'enregistrer, de taguer et de rechercher.