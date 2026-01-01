Déployer FalkorDB en un clic
Base de données graphe haute performance conçue pour GraphRAG, les graphes de connaissances et les requêtes Cypher en temps réel à grande échelle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FalkorDB ?
FalkorDB est un moteur de base de données de graphes open source construit sur Redis, conçu pour des requêtes de graphes hautes performances utilisant le langage de requête OpenCypher. Il stocke les données de graphe nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde à travers des relations d'entités complexes — ce qui en fait un excellent choix pour les pipelines GraphRAG, les moteurs de recommandation, la détection de fraude, les graphes d'identité et l'analyse de la topologie réseau.
FalkorDB est livré avec une interface utilisateur intégrée basée sur un navigateur sur le port 3000, vous permettant d'explorer les graphes, d'exécuter des requêtes Cypher et de visualiser les relations entre les nœuds et les arêtes sans aucun outil supplémentaire. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient vos données de graphe entièrement sous votre contrôle, sans limites de requêtes, sans tarification par nœud et avec un accès direct pour affiner les paramètres de performance.
Fonctionnalités clés de FalkorDB
Langage de requête OpenCypher
Écrivez des requêtes graphiques expressives en utilisant OpenCypher, le langage déclaratif standard de l'industrie pour parcourir les nœuds, les arêtes et les motifs.
UI web intégrée
Explorez les graphes, exécutez des requêtes Cypher et visualisez les relations directement dans le navigateur sans installer d'outils client supplémentaires.
Performance en mémoire
Les données de graphe sont stockées nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde, même pour des relations profondément connectées et multi-sauts.
GraphRAG Prêt
Optimisé pour les pipelines de génération augmentée par récupération qui nécessitent un parcours précis et à faible latence des graphes de connaissances lors de l'inférence.
Compatible avec le protocole Redis
Prend en charge le protocole Redis afin que toute bibliothèque cliente Redis puisse se connecter à FalkorDB sans pilotes supplémentaires ni SDK personnalisés.
Authentification par mot de passe
Sécurisez l'accès grâce à l'authentification par mot de passe au niveau Redis, protégeant ainsi vos données de graphe des connexions non autorisées.
Pourquoi exécuter FalkorDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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