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Plateforme no-code open source extensible pour créer des outils internes et des applications métier dotée d'une architecture modulaire.

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KVM 1
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec NocoBase ?

NocoBase est une plateforme no-code/low-code open source axée sur l'évolutivité, qui combine une interface visuelle avec une architecture basée sur des plugins afin que les développeurs citoyens et les ingénieurs puissent collaborer efficacement. Son moteur de modélisation de données, son constructeur d'interface utilisateur par glisser-déposer et ses outils d'automatisation des flux de travail couvrent tout, des applications CRUD simples aux applications métier complexes multi-locataires.

L'auto-hébergement de NocoBase sur votre VPS élimine la tarification par utilisateur, maintient les données commerciales sensibles sur votre propre infrastructure et offre aux équipes de développement la liberté d'installer des plugins personnalisés et de s'intégrer aux systèmes internes sans aucune restriction de fournisseur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de NocoBase

Modélisation visuelle des données

Définissez des tables, des champs et des relations complexes via une interface visuelle, avec la prise en charge de tous les types de champs courants, y compris les pièces jointes, les formules et les recherches.

Créateur d'interface utilisateur par glisser-déposer

Concevez des interfaces d'application réactives en organisant des blocs et des composants sur un canevas, sans nécessiter de code front-end pour les mises en page standard.

Architecture basée sur des plugins

Étendez la plateforme avec des plugins communautaires ou personnalisés pour de nouveaux types de champs, actions et intégrations sans modifier l'application principale.

Automatisation des flux de travail

Construisez des processus métier conditionnels et des flux d'approbation visuellement, déclenchant des actions lors des modifications de données sans écrire de logique backend à partir de zéro.

Permissions par rôle

Contrôlez l'accès aux données et aux éléments de l'interface utilisateur au niveau des rôles, prenant en charge la multi-location et l'isolation au niveau des services au sein d'une seule installation.

APIs générées automatiquement

Chaque modèle de données expose automatiquement des points de terminaison d'API REST, permettant l'intégration avec des systèmes externes et des interfaces utilisateur personnalisées sans développement supplémentaire.

Pourquoi exécuter NocoBase avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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