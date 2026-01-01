Déployez NocoBase en un clic.
Plateforme no-code open source extensible pour créer des outils internes et des applications métier dotée d'une architecture modulaire.
Choisissez un pack VPS pour NocoBase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NocoBase ?
NocoBase est une plateforme no-code/low-code open source axée sur l'évolutivité, qui combine une interface visuelle avec une architecture basée sur des plugins afin que les développeurs citoyens et les ingénieurs puissent collaborer efficacement. Son moteur de modélisation de données, son constructeur d'interface utilisateur par glisser-déposer et ses outils d'automatisation des flux de travail couvrent tout, des applications CRUD simples aux applications métier complexes multi-locataires.
L'auto-hébergement de NocoBase sur votre VPS élimine la tarification par utilisateur, maintient les données commerciales sensibles sur votre propre infrastructure et offre aux équipes de développement la liberté d'installer des plugins personnalisés et de s'intégrer aux systèmes internes sans aucune restriction de fournisseur.
Fonctionnalités clés de NocoBase
Modélisation visuelle des données
Définissez des tables, des champs et des relations complexes via une interface visuelle, avec la prise en charge de tous les types de champs courants, y compris les pièces jointes, les formules et les recherches.
Créateur d'interface utilisateur par glisser-déposer
Concevez des interfaces d'application réactives en organisant des blocs et des composants sur un canevas, sans nécessiter de code front-end pour les mises en page standard.
Architecture basée sur des plugins
Étendez la plateforme avec des plugins communautaires ou personnalisés pour de nouveaux types de champs, actions et intégrations sans modifier l'application principale.
Automatisation des flux de travail
Construisez des processus métier conditionnels et des flux d'approbation visuellement, déclenchant des actions lors des modifications de données sans écrire de logique backend à partir de zéro.
Permissions par rôle
Contrôlez l'accès aux données et aux éléments de l'interface utilisateur au niveau des rôles, prenant en charge la multi-location et l'isolation au niveau des services au sein d'une seule installation.
APIs générées automatiquement
Chaque modèle de données expose automatiquement des points de terminaison d'API REST, permettant l'intégration avec des systèmes externes et des interfaces utilisateur personnalisées sans développement supplémentaire.
Pourquoi exécuter NocoBase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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