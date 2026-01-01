Déployez Polaris en un clic.
Serveur de streaming musical léger, alimenté par Rust, qui diffuse votre collection personnelle sur tous les appareils que vous possédez.
Choisissez un pack VPS pour Polaris
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Polaris ?
Polaris est un serveur de streaming musical open-source écrit en Rust, conçu pour rendre une bibliothèque musicale personnelle accessible depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile avec un matériel minimal. Le cœur Rust maintient l'utilisation de la mémoire et la charge CPU suffisamment basses pour fonctionner confortablement sur des plans VPS d'entrée de gamme, tout en indexant aisément des bibliothèques contenant des dizaines de milliers de titres aux formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF.
L'auto-hébergement de Polaris vous permet de garder chaque album, rip et téléchargement Bandcamp sous votre contrôle, sans frais mensuels, sans rotation de catalogue et sans données d'écoute vendues à des tiers. La première personne à ouvrir l'interface utilisateur web complète un court assistant de configuration qui associe le chemin de la bibliothèque à un compte administrateur, de sorte que les identifiants initiaux n'apparaissent jamais dans les journaux ou dans le modèle de déploiement.
Fonctionnalités clés de Polaris
Performance de Rust
L'implémentation native de Rust maintient une faible utilisation de la mémoire et du CPU, permettant ainsi la diffusion fluide d'une grande bibliothèque, même sur les plus petits plans VPS.
Prise en charge des formats sans perte
Diffuse FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF en qualité originale, sans réencodage forcé de vos masters.
Assistant de configuration de première visite
Un flux d'accueil guidé associe votre dossier de musique à un compte administrateur au premier chargement, sans identifiants par défaut codés en dur dans l'image.
Playlists multi-utilisateurs
Chaque membre du foyer obtient son propre compte, ses listes de lecture et son historique d'écoute sans mélanger les bibliothèques sur un serveur partagé.
API compatible Subsonic
Expose une API compatible Subsonic afin que des dizaines de clients iOS, Android et de bureau de la communauté puissent se connecter sans application propriétaire.
Administration basée sur navigateur
L'intégralité de la configuration — utilisateurs, points de montage, DDNS, règles d'illustration d'album — est modifiable depuis l'interface utilisateur web sans avoir à se connecter au conteneur.
Pourquoi exécuter Polaris avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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