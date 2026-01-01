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Serveur de streaming musical léger, alimenté par Rust, qui diffuse votre collection personnelle sur tous les appareils que vous possédez.

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4 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Polaris ?

Polaris est un serveur de streaming musical open-source écrit en Rust, conçu pour rendre une bibliothèque musicale personnelle accessible depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile avec un matériel minimal. Le cœur Rust maintient l'utilisation de la mémoire et la charge CPU suffisamment basses pour fonctionner confortablement sur des plans VPS d'entrée de gamme, tout en indexant aisément des bibliothèques contenant des dizaines de milliers de titres aux formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF.

L'auto-hébergement de Polaris vous permet de garder chaque album, rip et téléchargement Bandcamp sous votre contrôle, sans frais mensuels, sans rotation de catalogue et sans données d'écoute vendues à des tiers. La première personne à ouvrir l'interface utilisateur web complète un court assistant de configuration qui associe le chemin de la bibliothèque à un compte administrateur, de sorte que les identifiants initiaux n'apparaissent jamais dans les journaux ou dans le modèle de déploiement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Polaris

Performance de Rust

L'implémentation native de Rust maintient une faible utilisation de la mémoire et du CPU, permettant ainsi la diffusion fluide d'une grande bibliothèque, même sur les plus petits plans VPS.

Prise en charge des formats sans perte

Diffuse FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF en qualité originale, sans réencodage forcé de vos masters.

Assistant de configuration de première visite

Un flux d'accueil guidé associe votre dossier de musique à un compte administrateur au premier chargement, sans identifiants par défaut codés en dur dans l'image.

Playlists multi-utilisateurs

Chaque membre du foyer obtient son propre compte, ses listes de lecture et son historique d'écoute sans mélanger les bibliothèques sur un serveur partagé.

API compatible Subsonic

Expose une API compatible Subsonic afin que des dizaines de clients iOS, Android et de bureau de la communauté puissent se connecter sans application propriétaire.

Administration basée sur navigateur

L'intégralité de la configuration — utilisateurs, points de montage, DDNS, règles d'illustration d'album — est modifiable depuis l'interface utilisateur web sans avoir à se connecter au conteneur.

Pourquoi exécuter Polaris avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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