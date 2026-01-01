Déployez Windmill en un clic.
Plateforme de développement open-source qui transforme les scripts en outils internes, flux de travail planifiés et interfaces utilisateur auto-générées.
Choisissez un pack VPS pour Windmill
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Windmill ?
Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes avec des interfaces utilisateur web auto-générées, des flux de travail planifiables et des API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.
L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service d'exécution inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des flux de travail et l'historique d'exécution, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.
Fonctionnalités clés de Windmill
Scripts multi-langues
Écrivez des automatisations en Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — Windmill gère l'exécution, les dépendances et le sandboxing.
UIs générées automatiquement
Windmill génère automatiquement des formulaires web et des interfaces utilisateur à partir des types de paramètres de script afin que les non-développeurs puissent exécuter des outils sans code.
Générateur de flux de travail
Enchaînez des scripts en workflows multi-étapes avec des branchements conditionnels, des boucles et une exécution parallèle à l'aide d'un éditeur DAG visuel.
Planificateur Cron
Exécuter des scripts et des workflows selon des plannings cron ou des déclencheurs d'événements sans gérer une infrastructure cron distincte.
Gestion des secrets
Stockez les clés API, les mots de passe et les jetons sous forme de variables chiffrées accessibles aux scripts sans les intégrer dans le code.
Pourquoi exécuter Windmill avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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