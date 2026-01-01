Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes avec des interfaces utilisateur web auto-générées, des flux de travail planifiables et des API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.

L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service d'exécution inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des flux de travail et l'historique d'exécution, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.