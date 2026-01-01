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Plateforme de développement open-source qui transforme les scripts en outils internes, flux de travail planifiés et interfaces utilisateur auto-générées.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Windmill ?

Windmill est une plateforme de développement open source qui convertit les scripts écrits en Python, TypeScript, Go, Bash et SQL en outils internes avec des interfaces utilisateur web auto-générées, des flux de travail planifiables et des API REST appelables. Elle élimine le travail répétitif de création de panneaux d'administration et de tableaux de bord internes en générant des interfaces directement à partir des signatures de script.

L'auto-hébergement de Windmill sur un VPS maintient tout le code et les données des outils internes au sein de votre infrastructure. Le service d'exécution inclus exécute les tâches dans des environnements isolés, PostgreSQL stocke l'état des flux de travail et l'historique d'exécution, et un gestionnaire de secrets gère les clés API et les identifiants sans les coder en dur dans les scripts.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Windmill

Scripts multi-langues

Écrivez des automatisations en Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — Windmill gère l'exécution, les dépendances et le sandboxing.

UIs générées automatiquement

Windmill génère automatiquement des formulaires web et des interfaces utilisateur à partir des types de paramètres de script afin que les non-développeurs puissent exécuter des outils sans code.

Générateur de flux de travail

Enchaînez des scripts en workflows multi-étapes avec des branchements conditionnels, des boucles et une exécution parallèle à l'aide d'un éditeur DAG visuel.

Planificateur Cron

Exécuter des scripts et des workflows selon des plannings cron ou des déclencheurs d'événements sans gérer une infrastructure cron distincte.

Gestion des secrets

Stockez les clés API, les mots de passe et les jetons sous forme de variables chiffrées accessibles aux scripts sans les intégrer dans le code.

Pourquoi exécuter Windmill avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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