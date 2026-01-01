Déployez Mafl en un clic
Page d'accueil auto-hébergée minimaliste qui organise chaque service, lien et tableau de bord que vous utilisez derrière un seul onglet.
Choisissez un pack VPS pour Mafl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mafl ?
Mafl est une page d'accueil open-source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. L'ensemble de la mise en page est décrit dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, versionné et trivial à sauvegarder avec le reste de votre pile.
L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS permet de conserver chaque signet, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend Mafl, de sorte que les identifiants et les métadonnées ne fuient jamais vers le navigateur ou vers des fournisseurs de tableaux de bord externes.
Fonctionnalités clés de Mafl
Configuration YAML
Définissez les groupes, les services, les thèmes et les widgets dans un seul fichier config.yml que vous pouvez versionner et répliquer dans différents environnements.
Widgets de service actifs
Les cartes interactives affichent des données en temps réel telles que la météo, les informations IP et les intégrations personnalisées sans exposer les clés API au navigateur.
Thèmes personnalisés
Basculez entre les thèmes inclus ou concevez le vôtre pour correspondre à votre marque et le partager avec la communauté.
Interface utilisateur multi-langues
Livré avec l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, le russe, le chinois, et plus encore, détecté automatiquement depuis le navigateur du visiteur.
Iconify et icônes emoji
Choisissez parmi plus de 200 000 icônes vectorielles Iconify, n'importe quel emoji, une URL distante ou une image stockée localement pour chaque tuile de service.
PWA installable
Ajoutez Mafl à votre téléphone ou à votre ordinateur de bureau en tant qu'Application Web Progressive pour une expérience de lancement instantanée, comme une application.
Pourquoi exécuter Mafl avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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