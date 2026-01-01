OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bugs à la planification de diagrammes de Gantt, en passant par les tableaux Agile (Scrum et Kanban) et le suivi du temps intégré — au sein d'une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement maintient toutes les données de projet, les plannings et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.

Les équipes des organisations de développement logiciel, d'ingénierie, gouvernementales et de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce template déploie OpenProject avec des services web dédiés, des workers en arrière-plan et PostgreSQL, en suivant l'architecture de production recommandée.