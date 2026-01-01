Déployez Photoview en un clic.
Galerie photo auto-hébergée qui reflète la structure de votre système de fichiers et ne modifie jamais vos fichiers originaux.
Choisissez un pack VPS pour Photoview
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Photoview ?
Photoview est une galerie photo rapide, auto-hébergée, conçue pour les photographes et les familles qui souhaitent conserver leurs souvenirs sur une infrastructure qu'ils contrôlent. Elle lit directement votre structure de répertoires existante — sans processus d'importation, ni réorganisation des fichiers — et génère automatiquement des miniatures et des aperçus sur votre propre serveur.
Contrairement aux services de photos dans le cloud, Photoview conserve vos originaux intacts et privés. Les fichiers RAW, les métadonnées EXIF, les coordonnées GPS et la reconnaissance faciale fonctionnent tous sans envoyer une seule photo à un service tiers. Chaque utilisateur dispose de son propre chemin de bibliothèque, ce qui la rend adaptée aux foyers ou aux petites équipes partageant un même serveur.
Fonctionnalités clés de Photoview
Albums en miroir du système de fichiers
Votre structure de répertoire existante devient automatiquement votre structure d'album — sans importation, sans réorganisation et sans verrouillage.
Prise en charge des fichiers RAW
Parcourt et prévisualise nativement les formats RAW d'appareils photo via Darktable, permettant aux photographes de consulter leur bibliothèque complète sans conversion.
Reconnaissance faciale
Détecte et regroupe automatiquement les photos de la même personne, facilitant ainsi la recherche de toutes les photos d'un individu spécifique parmi des milliers d'images.
Métadonnées EXIF et GPS
Affiche les réglages de l'appareil photo, les données de l'objectif et les informations de localisation pour chaque photo, avec une vue cartographique optionnelle alimentée par Mapbox.
Partage sécurisé
Générez des liens de partage public pour des photos individuelles ou des albums complets, avec une protection par mot de passe facultative pour un accès externe contrôlé.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Chaque compte utilisateur est associé à son propre chemin de répertoire sur le serveur, ce qui permet de maintenir les membres de la famille ou les collaborateurs sur des bibliothèques distinctes à partir d'une seule instance.
Pourquoi exécuter Photoview avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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