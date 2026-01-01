Photoview est une galerie photo rapide, auto-hébergée, conçue pour les photographes et les familles qui souhaitent conserver leurs souvenirs sur une infrastructure qu'ils contrôlent. Elle lit directement votre structure de répertoires existante — sans processus d'importation, ni réorganisation des fichiers — et génère automatiquement des miniatures et des aperçus sur votre propre serveur.

Contrairement aux services de photos dans le cloud, Photoview conserve vos originaux intacts et privés. Les fichiers RAW, les métadonnées EXIF, les coordonnées GPS et la reconnaissance faciale fonctionnent tous sans envoyer une seule photo à un service tiers. Chaque utilisateur dispose de son propre chemin de bibliothèque, ce qui la rend adaptée aux foyers ou aux petites équipes partageant un même serveur.