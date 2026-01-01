Scoold est une plateforme de questions-réponses et de partage de connaissances open source, inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un endroit structuré pour capturer les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontend Spring Boot en un seul JAR est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré groupé dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré prêt à l'emploi dès le premier démarrage.

L'auto-hébergement de Scoold conserve chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS, au lieu d'un service de questions-réponses SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'ajuster les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la façon dont votre équipe travaille réellement.