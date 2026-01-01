Langflow est une plateforme open source et low-code qui permet aux développeurs et aux équipes de créer des applications propulsées par l'IA grâce à une interface visuelle. Connectez des LLM, des bases de données vectorielles, des API et des sources de données en glissant-déposant des composants — sans codage complexe. La plateforme prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et les modèles hébergés localement, ce qui facilite la création de chatbots, de pipelines RAG et de flux de travail multi-agents.

Héberger Langflow sur votre propre VPS maintient les flux de travail IA et les données de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez, éliminant le verrouillage propriétaire et garantissant que les documents sensibles traités via les pipelines RAG ne quittent jamais votre environnement. Ce template inclut PostgreSQL pour une persistance fiable des flux, des utilisateurs et de l'état de l'application.