Paperless-ngx est un système de gestion documentaire maintenu par la communauté qui transforme la paperasse physique en une archive numérique organisée et consultable. Il traite automatiquement par OCR les images scannées et les PDF, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu devienne instantanément consultable par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standards ne traitent pas.

L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS garde vos dossiers financiers sensibles, contrats et documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Des ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour de grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'intégralité de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.