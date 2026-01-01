Déployer Paperless-ngx en un clic.
Système de gestion documentaire open source qui numérise, indexe par OCR et archive vos documents dans une bibliothèque numérique entièrement consultable.
Choisissez un pack VPS pour Paperless-ngx
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Paperless-ngx ?
Paperless-ngx est un système de gestion documentaire maintenu par la communauté qui transforme la paperasse physique en une archive numérique organisée et consultable. Il traite automatiquement par OCR les images scannées et les PDF, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu devienne instantanément consultable par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standards ne traitent pas.
L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS garde vos dossiers financiers sensibles, contrats et documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Des ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour de grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'intégralité de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.
Fonctionnalités clés de Paperless-ngx
Indexation OCR automatique
Chaque document téléchargé est automatiquement scanné par OCR, de sorte que son texte intégral est indexé et consultable en quelques secondes après le téléchargement, qu'il s'agisse d'un PDF ou d'une image scannée.
Classification intelligente
Paperless-ngx apprend de vos modèles d'organisation et applique automatiquement des étiquettes, des correspondants et des types de documents en fonction du contenu, réduisant le tri manuel à un niveau quasi nul.
Recherche plein texte
Recherchez dans le contenu complet de chaque document de votre archive avec un filtrage avancé par date, étiquette, correspondant et type de document pour une récupération précise.
Accès multi-utilisateur
Les contrôles de permissions granulaires permettent à plusieurs utilisateurs de partager la même archive avec un accès basé sur les rôles, ce qui le rend adapté aussi bien aux petites équipes qu'aux foyers familiaux.
Support de documents Office
L'intégration de Gotenberg et Apache Tika gère les formats Word, Excel et autres formats Office ainsi que les PDF et les images, vous offrant une seule archive pour tous les types de documents.
Pourquoi exécuter Paperless-ngx avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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