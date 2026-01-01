Déployez OpenBao en un clic.
Plateforme de gestion de secrets open-source pour stocker en toute sécurité les clés API, les mots de passe, les certificats et d'autres données sensibles.
Choisissez un pack VPS pour OpenBao
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenBao ?
OpenBao est un fork open source piloté par la communauté de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de faire pivoter des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée, sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.
L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance fournisseur et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble complet des fonctionnalités compatibles avec Vault, sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de OpenBao
Secrets dynamiques
Générer des identifiants éphémères sur demande pour les bases de données et les fournisseurs de services cloud, révoqués automatiquement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.
Base de données clé-valeur chiffrée
Stocker des secrets arbitraires au repos avec le chiffrement AES-256-GCM afin que les valeurs sensibles ne soient jamais exposées sur le disque.
Contrôle d'accès granulaire
Définir des règles d'accès basées sur des politiques qui restreignent quels services et utilisateurs peuvent lire, écrire ou lister des chemins secrets spécifiques.
Plusieurs méthodes d'authentification
Authentifier les applications et les utilisateurs via des jetons, userpass, AppRole, LDAP, JWT et d'autres méthodes sans modifier votre flux de travail.
Journalisation complète des audits
Chaque requête et chaque réponse est enregistrée dans des journaux d'audit infalsifiables, vous offrant un historique complet pour la conformité et la réponse aux incidents.
API HTTP et CLI
Intégrez la récupération des secrets dans n'importe quel langage ou pipeline en utilisant l'API REST ou la CLI bao multiplateforme.
Pourquoi exécuter OpenBao avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.