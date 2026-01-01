Alternative open source à Zapier pour connecter des applications et automatiser des flux de travail sans codage.
Choisissez un pack VPS pour Automatisch
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Automatisch ?
Automatisch est une plateforme d'automatisation de flux de travail open-source qui vous permet de connecter des applications et d'automatiser des tâches répétitives grâce à une interface visuelle sans code. Comme Zapier ou Make, vous créez des flux qui déclenchent des actions entre différents services — mais avec Automatisch, toutes vos données et votre logique d'automatisation restent sur votre propre serveur sans tarification par tâche ni limites d'utilisation.
L'auto-hébergement d'Automatisch signifie que vos identifiants API, vos données de flux de travail et votre logique métier ne quittent jamais votre infrastructure. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage des flux de travail, Redis pour la mise en file d'attente des tâches, et un processus de travail dédié pour une exécution fiable en arrière-plan. Connectez-vous avec les identifiants par défaut et modifiez-les immédiatement depuis les paramètres.
Fonctionnalités clés de Automatisch
Constructeur de flux visuel
Créez des flux de travail d'automatisation en connectant des déclencheurs et des actions dans une interface glisser-déposer sans écrire de code.
Intégrations d'applications
Connectez-vous à des services populaires tels que Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio et bien d'autres via des connecteurs intégrés.
Déclencheurs de webhook
Démarrer des flux de travail à partir d'événements externes en utilisant des webhooks entrants pour une automatisation en temps réel depuis n'importe quelle source.
Logique conditionnelle
Ajoutez des filtres et des conditions aux workflows afin que les actions ne s'exécutent que lorsque des critères spécifiques sont remplis.
Processus d'arrière-plan
Un processus de travailleur dédié assure l'exécution fiable des tâches d'automatisation de longue durée et planifiées.
Pourquoi exécuter Automatisch avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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