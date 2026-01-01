Déployez Cloudflared en un clic.
Démon Cloudflare Tunnel qui expose les services en toute sécurité à Internet sans ouvrir les ports du pare-feu.
Choisissez un pack VPS pour Cloudflared
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cloudflared ?
Cloudflared est le démon client de Cloudflare Tunnel, créant des connexions chiffrées uniquement sortantes de votre VPS vers le réseau périphérique de Cloudflare. En acheminant tout le trafic via Cloudflare avant qu'il n'atteigne votre origine, vous bénéficiez d'une protection DDoS intégrée et d'une couverture WAF sans jamais ouvrir de ports de pare-feu entrants ni exposer l'adresse IP de votre serveur.
L'auto-hébergement du démon Cloudflared sur un VPS fournit un tunnel stable et toujours actif qui n'est pas soumis aux limitations de fiabilité des connexions internet domestiques. Vos jetons Cloudflare et la configuration de votre tunnel sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez, et l'interface utilisateur web incluse facilite la configuration initiale et la gestion continue sans utiliser la ligne de commande.
Fonctionnalités clés de Cloudflared
Aucun port entrant requis
Toutes les connexions proviennent de votre serveur, ce qui élimine le besoin d'ouvrir des règles de pare-feu ou de configurer la redirection de port NAT.
Protection de l'adresse IP d'origine
Le trafic atteint votre serveur uniquement via Cloudflare, masquant l'adresse IP de votre VPS des scanners et des tentatives d'attaque directe.
Protection DDoS intégrée
Cloudflare absorbe les attaques volumétriques à la périphérie avant qu'aucun trafic n'atteigne votre serveur d'origine.
Intégration Confiance Zéro
Associez les tunnels à Cloudflare Access pour appliquer une authentification basée sur l'identité sur n'importe quel service interne sans VPN.
Configuration basée sur le web
Gérez les jetons de tunnel et les routes via une interface web incluse, sans passer par la ligne de commande.
Pourquoi exécuter Cloudflared avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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