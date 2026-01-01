Déployez tinyMediaManager en un clic.
Gestionnaire de médias multiplateforme pour organiser des films et des séries, récupérer les métadonnées et générer des fichiers NFO pour les centres multimédias.
Choisissez un pack VPS pour tinyMediaManager
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec tinyMediaManager ?
tinyMediaManager est un gestionnaire de médias auto-hébergé qui organise vos collections de films et de séries TV en récupérant des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations de TheMovieDB, TheTVDB et Fanart.tv. Il renomme les fichiers selon des modèles configurables, génère des fichiers NFO compatibles avec Kodi, Emby, Jellyfin, Plex et MediaPortal, et gère automatiquement les structures complexes multi-disques et multi-épisodes.
Déployé comme un environnement de bureau graphique accessible via noVNC, il fonctionne entièrement dans votre navigateur sur le port 4000 sans aucun logiciel client. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que l'ensemble de votre bibliothèque multimédia peut être organisé et maintenu à distance, toutes les métadonnées étant stockées localement sous votre contrôle.
Fonctionnalités clés de tinyMediaManager
Récupération des métadonnées
Récupère des métadonnées riches, des illustrations, des bandes-annonces et des évaluations de TheMovieDB, TheTVDB et Fanart.tv pour les films et les séries télévisées.
Génération de fichier NFO
Crée des fichiers NFO au format attendu par Kodi, Emby, Jellyfin, Plex et MediaPortal, gardant votre centre multimédia toujours synchronisé.
Renommage automatique de fichiers
Renomme et réorganise vos fichiers et dossiers multimédias selon des modèles entièrement configurables basés sur les métadonnées récupérées.
Assistance pour les émissions de télévision
Détecte et organise les structures multi-saisons et multi-épisodes, y compris les épisodes spéciaux, les épisodes scindés et les conventions de nommage alternatives.
Bureau basé sur un navigateur
Fonctionne comme un environnement de bureau complet, accessible via noVNC dans n'importe quel navigateur — aucun client VNC ni installation locale n'est requis.
Pourquoi exécuter tinyMediaManager avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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